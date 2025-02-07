Antalya'da Golf Şampiyonası Başladı

Antalya, Avrupa Amatör Golf Şampiyonası'nın Türkiye ayağına ev sahipliği yapıyor.
Avrupa'nın önemli amatör golf turnuvalarından biri olan ve "144 - Bir Onur Meselesi" adı verilen şampiyonanın Türkiye ayağı, Belek Turizm Merkezi'ndeki 4 ayrı golf sahasında düzenleniyor. Turnuvaya 48 takımdan yaklaşık 400 sporcu derece için mücadele veriyor.
Dün başlayan organizasyon, yarın gerçekleştirilecek final mücadelelerinin ardından ödül töreniyle sona erecek.
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