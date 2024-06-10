Antalya\'da 57 kiloda il birincisi olan 14 yaşındaki boksör Ümmü Sıla Kutluata, Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı

Spor

Antalya'da 57 kiloda il birincisi olan 14 yaşındaki boksör Ümmü Sıla Kutluata, İzmir'de yapılacak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Kumlucalı Kutluata, azmiyle, disiplinli çalışmasıyla bugüne kadar katıldığı turnuvalarda güzel başarılara imza attığını söyledi.

İl genelinde tüm rakiplerini yenerek birinci olduğunu belirten Kutluata, 23 Haziran - 3 Temmuz'da İzmir'de yapılacak Üst Minikler Kız Erkek Türkiye Şampiyonası'nda Antalya'yı temsil edeceğini kaydetti.

Çok heyecanlı olduğunu dile getiren Kutluata, "Boks, hem kadın olarak hem de bireysel olarak yapılması zor bir spor. Sürekli antrenman, çalışmak gerekiyor. İl birincisi oldum, şimdi sıra Türkiye şampiyonluğunda. Hedefim, Avrupa şampiyonu olmak." dedi.

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca da Kutluata'nın başarılı olacağına inandığını söyledi.

Her zaman spora ve sporcuya ellerinden gelen desteği verdiklerini belirten Koca, "Müdürlüğümüz olarak gerek bireysel olsun, gerekse takım sporlarında ilçemizde yetenekli sporcuları, Türk sporuna kazandırmak için çalışıyoruz. Bu sporcularımızdan biri de Ümmü Sıla kardeşimiz." diye konuştu.