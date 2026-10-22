Antalya'da JWCA 2026 ilk etabı sona erdi, beş kategoride zirvedekiler belli oldu - Son Dakika
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Antalya'da JWCA 2026 ilk etabı sona erdi, beş kategoride zirvedekiler belli oldu

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Antalya\'da JWCA 2026 ilk etabı sona erdi, beş kategoride zirvedekiler belli oldu
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Antalya Belek'te düzenlenen JWCA 2026'nın ilk etabı Mardan Stadyumu'nda oynanan finallerle sona erdi. U17-18'de Aspendos Atletik SK, U16'da Borussia Dortmund, U15'te AZ Alkmaar, U14'te Panathinaikos ve U13'te Dinamo Zagreb şampiyon oldu; ikinci etap 26 Ekim'de tamamlanacak.

Antalya'nın Belek bölgesinde düzenlenen Junior World Cup Antalya (JWCA) 2026'nın ilk etap müsabakalarında U17-18 kategorisinde Aspendos Atletik SK, U16'da Borussia Dortmund, U15'te AZ Alkmaar, U14'te Panathinaikos ve U13'te Dinamo Zagreb şampiyonluğa ulaştı.

Dünyanın farklı ülkelerinden genç futbolcuları bir araya getiren Junior World Cup Antalya (JWCA) 2026'nın ilk etap karşılaşmaları tamamlandı. Mardan Stadyumu'nda oynanan final müsabakalarının ardından beş yaş kategorisinde şampiyonlar belli oldu. U17-18 kategorisinde Aspendos Atletik SK, U16'da Borussia Dortmund, U15'te AZ Alkmaar, U14'te Panathinaikos ve U13'te Dinamo Zagreb zirvede yer aldı.

Beş kategoride dereceye giren takımlar

U17-18 kategorisinde Aspendos Atletik SK şampiyon olurken, Kastamonuspor ikinci, El Nuhbe üçüncü sırada yer aldı. U16 kategorisinde Borussia Dortmund birinciliği elde etti. Ulduz Academy ikinci, Kastamonuspor üçüncü oldu.

U15 kategorisinde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar şampiyonluğa ulaşırken, Danimarka ekibi Esbjerg FB ikinci, Kastamonuspor üçüncü sırayı aldı. U14 kategorisinde Yunanistan temsilcisi Panathinaikos birinci, FC 2 Korriku ikinci, FC Vazisubani üçüncü oldu. U13 kategorisinde ise Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb şampiyonluğa ulaşırken, AZ Alkmaar ikinci, Beşiktaş üçüncü sırada yer aldı.

40 ülkeden 300'ün üzerinde takım katılıyor

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen JWCA 2026, 17-21 Ekim ve 22-26 Ekim tarihlerinde iki etap halinde gerçekleştiriliyor. Organizasyon, U8'den U18'e uzanan 10 farklı yaş kategorisinde 5 kıtadan 40 ülkenin 300'ün üzerinde takımını ve yaklaşık 4 bin genç futbolcuyu bir araya getiriyor.

Avrupa futbolunun önemli kulüplerinin altyapı takımlarının da mücadele ettiği turnuvada Borussia Dortmund, AZ Alkmaar, Panathinaikos, Dinamo Zagreb, FC Porto, Sporting CP, Club Brugge, Hertha BSC, PAOK ve Lech Poznan gibi ekipler yer alıyor. Türkiye'nin farklı illerinden altyapı takımlarının da katıldığı organizasyon, genç futbolculara uluslararası rekabet ortamında deneyim kazanma fırsatı sunuyor.

İkinci etap 26 Ekim'de sona erecek

JWCA 2026'nın ikinci etabı ise U8, U9, U10, U11 ve U12 kategorilerindeki müsabakalarla devam ediyor. 22 Ekim'de başlayan ikinci etap, 26 Ekim'de oynanacak final karşılaşmalarıyla tamamlanacak. Grup maçları Kundu-Aksu bölgesindeki Football World sahalarında, final müsabakaları ise Mardan Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya'da JWCA 2026 ilk etabı sona erdi, beş kategoride zirvedekiler belli oldu - Son Dakika
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