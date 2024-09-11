Spor

Antalya'da Kepez Belediyesi, Erenköy Mahallesi'ndeki toprak sahayı, çim futbol sahasına dönüştürüyor.

Kepez Belediyesi, Erenköy Mahallesi'nde zemini toprak olan semt futbol sahasını çocukların isteği doğrultusunda çime dönüştürüyor. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 4859 Sokak'ta bulunan ve 2 bin 282 metrekare alanı kapsayan toprak sahanın yerine çim futbol sahası inşa ediyor. Yapımı başlayan futbol sahasının çevresindeki yeşil alanın da bakım ve onarımı yapılıyor. Yenileme kapsamında spor sahasının aydınlatma ve sulama altyapı tesisatı yenilendi. İş makinesiyle sahanın zemini kazıldı. Tesviye çalışmasıyla zemin düzgün hale getirilecek. Bu işlemden sonra zemine çim tohumu atılacak. Boyanacak olan kale direklerine file takılacak. Sahayı çevreleyen ve tahrip olan tel örgüler tamir edilecek. Oyun alanı çizgilerinin çizilmesiyle de butik semt futbol sahasının yapımı tamamlanacak.

"Yıl içerisinde futbol sahasının yapımını tamamlayacağız"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yaptıkları projelerin özünde çocuklar olduğunu söyledi. Kepezli çocuklara, konforlu ve modern şehircilik hizmetlerinin olduğu ve sorunsuz bir şehir bırakmak için çalıştıklarını aktaran Kocagöz, "Yarınlarımız olan çocuklarımız, bizden en çok futbol sahası istiyor. İmkanlarımız dahilinde bu talebi yerine getirmeye gayret ediyoruz. Erenköy Mahallemizin çocukları, toprak sahalarının çimlendirilmesini istemişti. Çalışmayı başlattık. Bu yıl içerisinde futbol sahasının yapımını tamamlayacağız. Erenköy, Çamlıbel ve Kanal mahallelerimizin çocuklarına, çim zeminde futbol oynamanın mutluluğunu yaşatacağız" dedi. - ANTALYA