Antalya\'da \'Köyüm Bisiklete Biniyor\' etkinliği düzenlendi

Spor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Kent Konseyi'nin işbirliğiyle, Konyaaltı ilçesi Çakırlar'da "Köyüm Bisiklete Biniyor" etkinliği düzenlendi. Bisiklet turuna birçok bisiklet grubu ve yerel halktan her yaştan vatandaş katılım sağladı.

Antalyalıların spora teşvik edilmesi, şehir trafiğinin azalması ve otomobillerin doğaya verdiği zararın azaltılması amacıyla, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Köyüm Bisiklete Biniyor" etkinliği düzenlendi. Spora verdiği önemi, şehirde düzenlediği etkinliklerle gösteren Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki vatandaşları da spora teşvik ediyor. Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Kent Konseyi işbirliğiyle "Köyüm Bisiklete Biniyor" etkinliği düzenlendi. Konyaaltı ilçesi Çakırlar Kapalı Pazar Yeri'nden bisikletleriyle start alan Çakırlar sakinleri, 11 kilometrelik bir rotanın sonunda Gökçam İlkokulu önünde sürüşlerini noktaladı.

Bisiklet hediye edildi

Bisiklet turuna birçok bisiklet grubu ve yerel halktan her yaştan vatandaş katılım sağladı. Bölgedeki 10 mahalle muhtarı da organizasyona destek verdi. Bisiklet turu tamamlandıktan sonra, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve muhtarlar tarafından, vatandaşa ikramda bulunuldu. Sonrasında ise organizasyona destek veren muhtarların kendi mahallesinden seçtiği 10 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Görme engelli vatandaşlar da katıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, "Etkinliğimizi her sene olduğu gibi yine 23 Nisan haftasında yaptık. Bisiklet severlerle birlikte olmak güzel bir duygu oldu. Görme engelli vatandaşlarımız da burada bisiklet kullandı. Doğanın içinde böyle bir etkinlik düzenlediğimiz için mutluyuz" dedi. - ANTALYA