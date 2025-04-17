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Antalya'da Pedalia Festivali Heyecanı

Antalya\'da Pedalia Festivali Heyecanı

Erasta AVM'de gerçekleşen Pedalia Festivali, 55 bin ziyaretçi ile dikkat çekti; 4 platin ödül aldı.

17.04.2025 17:22
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Antalya'da Erasta AVM ev sahipliğinde düzenlenen Pedalia Festivali, Türkiye'de ilk kez AVM içinde düzenlenen "Downmall Yarışı" ile dikkat çekti. 55 bini aşkın ziyaretçi ağırlayan festival, bisiklet kültürünü yaygınlaştırma ve toplumsal etkileşimi artırma hedefiyle dikkatleri üzerine çekti. Festival, Hermes Creative Awards'tan 4 platin ödülle döndü.

Antalya'da 14-16 Şubat tarihleri arasında Erasta AVM'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Pedalia Festivali, uluslararası sporcuların yer aldığı takımları ve bisiklet tutkunlarını bir araya getirdi. Festival kapsamında Türkiye'de bir ilk olan AVM içi yürüyen merdivenlerde Downmall Yarışı büyük ilgi gördü. Etkinlik, spor hem de sosyal sorumluluk alanında dikkat çekici mesajlar verdi. Erasta AVM'nin ana sponsorluğunda düzenlenen festival; bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak, sürdürülebilir ulaşımı teşvik etmek ve topluluk bilinci oluşturmak amacıyla planlandı. Özellikle çocuklu ailelerin yoğun ilgi gösterdiği festival, geleceğin bisiklet kullanıcılarını erken yaşta bu spora teşvik etti.

AVM'den festival alanına dönüşüm

Etkinlik için Erasta AVM'nin açık ve kapalı alanları, yarışlar, konserler, atölyeler ve sergiler için özel olarak yeniden düzenlendi. AVM içindeki yürüyen merdivenlerin yarış pisti olarak kullanıldığı "Downmall Yarışı", izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı.

Zengin program ve Uluslararası katılım

Üç gün süren festivalde, "Tour of Pedalia", "Yavaş Gitme Yarışı" ve "Tay Tay Bisiklet Yarışı" gibi 3 profesyonel yarış etkinliği düzenlendi. Türkiye dışından gelen profesyonel sporcular, Erasta AVM'yi uluslararası alanda temsil etti. DJ performansları, MacFit gösterileri, kahve atölyeleri ve yüz boyama etkinlikleriyle festival tam anlamıyla bir aile şölenine dönüştü.

14 Şubat tarihinde bisikletle yavaş gitme yarışı ile başlayan etkinlik aynı gün Tour of pedalia prolog yarışı ile devam etti. 15 Şubat günü Tour of pedalia yol yarışı, bisikletle yavaş gitme yarışı ve DownMall yarışına ev sahipliği yapan organizasyon 16 Şubat'ta Tour of pedalia kriteryum,ödül töreni ve bisikletle yavaş gitme yarışı ile sona erdi.

Toplumsal katılım ve sosyal sorumluluk

Festival boyunca AVM ziyaretçi sayısı yüzde 66 artarak 55 binin üzerine çıktı. LÖSEV'in standı aracılığıyla bağış toplandı. Festival sonunda Erasta AVM, Türkiye'nin ilk "Bisiklet Dostu AVM" sertifikasını almaya hak kazandı.

Dijitalde rekor etkileşim

Sosyal medya platformlarında festival içerikleri 2 milyonu aşkın görüntülenme aldı. Sosyal medyada takipçi sayısı yüzde 140 artarken, düzenlenen çekilişe 47 bin yorum geldi. Türkiye Downhill Şampiyonu Burak Uzun'un festivale özel yayınladığı video 1 milyondan fazla izlendi.

4 ödül aldı

Festival Hermes Creative Awards'tan sürdürülebilirlikten deneyime, sosyal sorumluluktan pazarlamaya kadar 4 Platin ödülü alarak başarısını ortaya koydu. Pedalia Festivali fiziki ve dijital deneyimi birleştiren yapısıyla modern etkinlik pazarlamasında yeni bir standart oluşturdu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalya'da Pedalia Festivali Heyecanı - Son Dakika

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