Antalya\'da Sanat ve Spor Etkinlikleri Devam Ediyor

Spor

Antalya'da Konyaaltı Belediyesi ilçe halkını sanat ve sporla buluşturmak adına yaptığı etkinlikleri sürdürüyor. Vatandaşlar cumartesi günü doğada yoga yapıyor, pazar günü ise Kent Meydanı'nda profesyonel dansçılarla dans ediyor.

Sanat ve spor etkinliklerine devam eden Konyaaltı Belediyesi, hafta sonları vatandaşları birbirinden güzel etkinliklerle buluşturuyor. Cumartesi günleri doğada uzman eğitmenler eşliğinde vatandaşlar yoga yaparken, pazar günleri de Kent Meydanı'nda konser ya da dans etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

HayatPark'ta yoga

Yoga Park etkinliği bu hafta HayatPark'ta gerçekleştirilecek. Yoga eğitmeni Aylin Önder Tortop eşliğinde saat 19.00'da başlayacak etkinlik ücretsiz olup, herkese açık. Etkinliğe katılmak isteyenlerin matlarını getirmesi gerekiyor.

Kent Meydanı'nda dans

Konyaaltı Kent Meydanı ise pazar günleri vatandaşların vazgeçilmez mekanları arasına girdi. Konyaaltı Belediyesi pazar günleri Kent Meydanı'nda "Gün Batımı Konserleri" ve "Gün Batımı Dansları" etkinlikleri ile vatandaşların keyifli bir hafta sonu geçirmelerini sağlıyor. Etkinlikler kapsamında bu pazar Gün Batımı Dansları etkinliği "Latin Esintileri" gerçekleştirilecek. Saat 20.00'de başlayacak ücretsiz etkinlikte vatandaşlar dans eğitmenlerinden ders alacak, onlarla beraber sokakta dans etmenin keyfini yaşayacak. - ANTALYA