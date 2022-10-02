Serik İsmail Ogan Yağlı Pehlivan Güreşleri başpehlivanı Osman Aynur oldu - Son Dakika
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Serik İsmail Ogan Yağlı Pehlivan Güreşleri başpehlivanı Osman Aynur oldu

02.10.2022 22:44

Antalya'da Serik Belediyesi tarafından Olimpiyat Şampiyonu İsmail Ogan adına düzenlenen "Serik İsmail Ogan Yağlı Pehlivan Güreşleri"nde başpehlivanlığı Osman Aynur kazandı.

Antalya'da Serik Belediyesi tarafından Olimpiyat Şampiyonu İsmail Ogan adına düzenlenen "Serik İsmail Ogan Yağlı Pehlivan Güreşleri"nde başpehlivanlığı Osman Aynur kazandı.

Kadriye Stadı'ndaki güreş alanında bu yıl ilki düzenlenen güreşlere dualarla start verildi.

Başpehlivanlık güreşlerinde finalde Yusuf Can Zeybek'i yenen Osman Aynur başpehlivan oldu. Güreşlerde ikinciliği Yusuf Can Zeybek elde ederken, Kürşat Korkmaz üçüncü, Fatih Atlı dördüncü sırada yer aldı.

Başaltı güreşlerinde Bayram Arslantaş'ı yenen İlhan Kırmızıkan birinciliği elde etti.

Yapılan açık artırmada 777 bin lirayla İş İnsanı Veli Demir, Serik İsmail Ogan Yağlı Pehlivan güreşleri ağası oldu.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın ev sahipliğinde düzenlenen güreşlere AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran, siyasi partilerin ilçe başkanları, Olimpiyat Şampiyonu İsmail Ogan'ın oğlu Faruk Ogan katıldı.

Güreşler sonunda ödül töreni düzenlendi.

Törende dereceye girenlere ödülleri AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ve güreş ağası iş insanı Veli Demir tarafından verildi.

Olimpiyat Şampiyonu İsmail Ogan'ın oğlu Faruk Ogan, organizasyon sonrası yaptığı açıklamada, "Serik'te rahmetli babam olimpiyat şampiyonu İsmail Ogan adına böyle bir organizasyonun düzenlenmesinden mutluluk duyduk. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Osman Aynur, Antalya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Serik İsmail Ogan Yağlı Pehlivan Güreşleri başpehlivanı Osman Aynur oldu - Son Dakika

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