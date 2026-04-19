Antalya\'da Uluslararası Güreş Turnuvası Sona Erdi

Uluslararası Şampiyonlar Güreş Turnuvası, Antalya'nın Kemer ilçesinde tamamlandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Göynük Atatürk Spor Salonu'nda 20 ülkeden 20 yaş altı 800 sporcunun mücadele ettiği organizasyon, üçüncü gün müsabakalarıyla sona erdi.

Türkiye'nin 20 yaş altı milli takım sporcuları, turnuvada 1'i altın, 1'i gümüş, 9'u bronz 11 madalya kazandı.

Organizasyonda ülke sıralamaları şöyle oluştu:

Serbest stil:

1- Rusya - 170 puan

2- İran - 138 puan

3- Kazakistan - 124 puan

Kadınlar:

1- Rusya - 220 puan

2- Kazakistan - 142 puan

3- Türkiye - 111 puan

Grekoromen stil:

1- Rusya - 170 puan

2- İran - 138 puan

3- Kazakistan - 124 puan