Antalya'da Ümitler Avrupa Judo Kupası

Avrupa Judo Birliğinin (EJU) faaliyet programında yer alan Ümitler Avrupa Judo Kupası, Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Türk judosuna katkılarından dolayı Nazım Canca adına düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupası, 7-8 Mart tarihlerinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Organizasyonda 24 ülkeden 243 kadın ve 342 erkek olmak üzere 585 sporcu madalya mücadelesi verecek.

Türkiye, turnuvada 117 sporcuyla tatamiye çıkacak.