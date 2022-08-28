Rus asıllı milli fitness sporcusu kadının başarı hikayesi görenleri hayran bıraktı - Son Dakika
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Rus asıllı milli fitness sporcusu kadının başarı hikayesi görenleri hayran bıraktı

28.08.2022 10:36
Rus asıllı milli fitness sporcusu kadının başarı hikayesi görenleri hayran bıraktı

Antalya'da yaşayan Rus asıllı Tatiana Bulut, Türk Milli Fitnes Takımı kadrosunda yarıştığı Macaristan Budapeşte'de gerçekleştirilen 'Olympia Amateur Eastern Europe 2022' vücut geliştirme şampiyonasında birinci oldu.

Antalya'da yaşayan Rus asıllı Tatiana Bulut, Türk Milli Fitnes Takımı kadrosunda yarıştığı Macaristan Budapeşte'de gerçekleştirilen 'Olympia Amateur Eastern Europe 2022' vücut geliştirme şampiyonasında birinci oldu. Bu başarısıyla Türkiye'de bu zamana kadar sayılı kişilerin sahip olduğu 'International Federation Of Body Builders (IFBB)' Pro kartı kazanan ve başarı hikayesini anlatan Bulut, "Uzun zaman bu hedefe ulaşmak için çabaladım, çok mutluyum" dedi.

Çoğunlukla ağırlık kaldırarak ve kas kütlesini artışını destekleyecek şekilde beslenerek vücut şekillendirme amaçlanan bir spor dalı olan vücut geliştirme, oldukça zorlu ve istikrar isteyen bir spor olarak biliniyor. Kişilerin gelişim göstermek için yaşamın biçimini değiştirmesi gereken bu sporda, birçok sporcu ise hayatını buna adıyor. Hayatını bu spora adayanlardan biri de 22 yıldır Türkiye'de yaşayan Rus asıllı milli sporcu, 48 yaşındaki Tatiana Bulut. Fitness antrenörü olarak özel dersler veren Bulut, Budapeşte'de gerçekleştirilen 'Olympia Amateur Eastern Europe 2022' vücut geliştirme yarışmasında birinci olarak, Türkiye'de bu zamana kadar sayılı kişilerin aldığı, 'International Federation Of Body Builders (IFBB)' Pro kartı kazandı. Bulut, yıllardır hedeflediği Pro Lig'e çıkarak aldığı Pro karttan dolayı da çok mutlu olduğunu belirtti.

"Hayatım boyunca sporun içindeydim"

2005 yılından beri Fitness sporu ile ilgilendiğini aktaran Bulut, "normalde benim spor hayatım çok erken başladı. Henüz 5 yaşımdayken yüzmeye başladım ve hayatım boyunca sporun içindeydim. Atletik görünmeyi ve kaslı vücutları seviyordum. Yumuşak beden bana göre estetik durmuyor, daha sert ve daha kaslı bir görünüm seviyorum. Bunu da sadece Fitness ile kazanabiliyorsunuz, o yüzden bu spora yöneldim" şeklinde konuştu.

Günde 8 kilometre koşuyor

Hayatını sporla geçiren Bulut, bir gününüz nasıl geçiyor? sorusuna, "Her gün diğerine benziyor, hayatım bazen çok monoton Sabah kalkıp koşuya çıkıyorum, 8 kilometre koşuyorum. Sonrasında kahvaltı yapıp özel dersler vermeye başlıyorum. Sonrasında kendi idmanımı gerçekleştiriyorum" şeklinde cevap verdi.

"Uzun zaman bu hedefe ulaşmak için çabaladım, çok mutluyum"

Yarışmaya hazırlanma sürecinde izlediği yolu aktaran Bulut, "Bir taraftan zor, bir taraftan da zor değil çünkü bir sporcunun belli bir hedefi vardır. Ama çok uzun zaman bu hedefe ulaşmak için çabaladım. Hedefim Pro karttı ve bu her sporcu için çok önemli bir adımdır. Ben bu adımı atıp Pro Lig'e geçtim ve bu benim çok istediğim bir şeydi çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.

"Başardığınızı yorgunluğunuz geçince fark ediyorsunuz"

Yarışma sırasında ise kazanmanın heyecanıyla, o an neler olduğunun farkına varamadığını dile getiren Bulut, "O anda ne olduğunun hiç farkında olmuyorsunuz, çünkü yıllarca uğraşıp orada beş dakika görünüyorsunuz ve her şey bitiyor. Siz de ne olduğunu anlamıyorsunuz. Ondan sonrasında birkaç gün geçiyor, yorgunluğunuz bitiyor ve rahatladığınızda anlıyorsunuz. Bu da geçti, bunu da başardım diyorsunuz ve mutlu oluyorsunuz" ifadelerini kullandı. Etrafındakilerin ona saygı duyduğunu sözlerine ekleyen Bulut, "Çok farklı tepkiler gördüm ama son zamanda insanlar saygı gösteriyorlar. Bir de sorular soruyorlar, belki benden korkuyorlar bilmiyorum" şeklinde konuştu.

"Önemli olan ilk adımı atmak"

Son olarak, bu alanda başarılı olmak isteyen diğer sporculara da tavsiyelerde bulunan Bulut, "Kolay hiçbir şey yok. Zaten ne yaparsanız yapın bir hedefiniz olmalı. İlk önce imkansız diyorsunuz ama her şey yavaş yavaş oluyor önemli olan ilk adımı atmak. Ben çok mutluyum çünkü sağlıklı vücuda sahip olmak şok önemli. Herkese de bunu tavsiye ediyorum" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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