Antalya'daki turnuvada sporcular, 100 yıllık ekipmanlarla golf oynadı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'daki turnuvada sporcular, 100 yıllık ekipmanlarla golf oynadı

14.03.2022 16:20

Golf Mad tarafından Antalya'da ilki düzenlenen "Mediterranean Hickory Links Open 2022" turnuvasında sporcular, nostalji yaşattı.

Golf Mad tarafından Antalya'da ilki düzenlenen "Mediterranean Hickory Links Open 2022" turnuvasında sporcular, nostalji yaşattı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Cullinan Links Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen turnuvaya, Avusturya, Almanya, İsviçre ve İngiltere'den 50 golfçü katıldı.

Turnuvaya golfçülerin eskiden giydiği kıyafetlerle çıkan sporcular, özellikle 100 yıl öncesi kullanılan ekipmanlarla golf oynadı. Nostaljinin yaşatıldığı turnuvada, renkli görüntüler oluştu.

Golf Mad Türkiye Direktörü Bekir Kara, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk defa "Hickory" adı verilen nostalji golf turnuvası düzenlediklerini söyledi.

Turnuvaya katılabilmek için 1935'ten önce yapılmış golf ekipmanları olması gerektiğini anlatan Kara, "Ortalama 100 yıllık ekipmanlarla bu turnuvaya katılmak gerekiyor. Tarihi yaşatmak istiyoruz. Eski günlerde golfçülerin oynadığı ağaçtan yapılan sopalarla oynayarak onların hangi şartlarda oynadıklarını, hangi zorluklarla skor yapmaya çalıştıklarını anlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kara, 100 yıl önce topların ortalama 170 metre mesafeye gönderilebilirken, şu anda demir sopalarla 270 metreye kadar gidebildiğini ifade etti.

Golf Mad Turnuva Direktörü Edward Lainchbury ise mücadelede kullanılan sopaların Güney Amerika'da yetişen bir ceviz ağacından yapıldığından turnuvanın adının "Hickory" olduğunu söyledi.

Dereceye girenlere çeşitli ödüllerin verileceği turnuva, 20 Mart'ta sona erecek.

Antalya'daki turnuvada sporcular, 100 yıllık ekipmanlarla golf oynadı
Antalya'daki turnuvada sporcular, 100 yıllık ekipmanlarla golf oynadı
Antalya'daki turnuvada sporcular, 100 yıllık ekipmanlarla golf oynadı
Antalya'daki turnuvada sporcular, 100 yıllık ekipmanlarla golf oynadı

YORUMLAR
500
SPOR Antalya'da nostalji golf turnuvası başladı SPOR Antalya'da nostalji golf turnuvası başladı Son dakika haber | Sağlık sektörü ve özel hastanelerin yöneticileri Antalya'da buluşacak Son dakika haber | Sağlık sektörü ve özel hastanelerin yöneticileri Antalya'da buluşacak

Avusturya, Antalya, Turizm, Golf, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalya'daki turnuvada sporcular, 100 yıllık ekipmanlarla golf oynadı - Son Dakika


Son Dakika
17:10 Ryan Babel, Acun Ilıcalı'nın radarında! Resmi temaslar başlayacak
17:03 Timsahla cinsel ilişki davasına bakan hakimin sözleri, mahkemeye damga vurdu
16:51 Adıyaman'da deprem! 4, 3 büyüklüğündeki deprem Malatya ve Gaziantep'te de hissedildi
16:35 Rus ordusu, hipersonik füzelerle gövde gösterisi yaptı! Yeni görüntüler paylaşıldı
16:16 Rus ordusu sivil alanları hedef aldı: 20 kişi hayatını kaybetti
16:15 Cübbeli Ahmet ilk kez bahsetti: Kızım şarkıyı duyunca 'Baba rezil olduk' dedi
16:00 Hastaneye yapılan bombalamanın simgesi olan hamile kadın, bebeği ile birlikte yaşamını yitirdi
15:47 Türkiye derbi heyecanında, Fransızların derdi başka! Gözlemcileri Kerem ve Ersin için İstanbul'a geldi!
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
14:58 Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam ekranlarda! Alparslan'ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 17:29:41. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'daki turnuvada sporcular, 100 yıllık ekipmanlarla golf oynadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement