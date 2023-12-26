Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği protokolü imzaladı

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Sporla Buluşturuyoruz" projesi kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, okul müdürleri, beden eğitimi öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Antalya ve 19 ilçesinde eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait spor tesislerinde yapılacak eğitimlerde, spor kültürünün yaygınlaştırılması, çocukların sağlıklı ve bilinçli spor yapması amaçlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz, yaptığı konuşmada, spor alanında yetenekli insan kaynağının yetişmesi konusunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile devrim niteliğinde birçok proje geliştirdiklerini ve bir adımı da söz konusu projeyle attıklarını belirtti.

Protokolle her iki il müdürlüğünün yetenek kapasitesini birleştirdiklerini kaydeden Kaygusuz, "Okullarımızda çocuklarımızı spor bilinciyle yetiştirecek, yetenekleri hiçbir zaman tesadüfe bırakmayacak bir çalışmanın adımını attık. Bu çalışmayla Antalya ve 19 ilçemizde yaklaşık 400 okulumuzda öğrencilerimizi sporla buluşturacağız." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan ise öğrencilerin okullarda hem akademik eğitim alacağını hem de spor branşlarında kendilerini yetiştireceğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Birçok proje olduğu gibi 'Sporla Buluşturuyoruz' projesiyle de Türkiye yüzyılına damga vuracak sporcular yetiştireceğiz. Biz bakanlığımızdan aldığımız güç ve destekle sporda geliştirdiğimiz projelerimiz gerek kapsam gerek derinlik gerekse de meydana getirdiği fayda anlamında örnek olacak bir ivmeyle gelişti. Bu projemiz sayesinde öğrencilerimiz, yeteneklerine göre branş eğilimlere göre yönlendiriliyor."

Salonda basketbol, masa tenisi, judo, cimnastik, eskrim, okçuluk gibi birçok branşta spor yapan çocukları da ziyaret eden Gürhan ile Kaygusuz, onlarla basketbol ve masa tenisi oynadı.