Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Kumlucalı güreş ve judo sporcularını ödüllendirdi - Son Dakika
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Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Kumlucalı güreş ve judo sporcularını ödüllendirdi

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Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Kumlucalı güreş ve judo sporcularını ödüllendirdi
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Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, ulusal ve uluslararası dereceler kazanan Kumlucalı güreş ve judo sporcularını ödüllendirdi. Ziyarette sporcuların dereceleri, antrenörler ve ilçe müdürlüğünün çalışmaları ele alındı; başarılı isimler tebrik edildi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, ulusal ve uluslararası müsabakalarda önemli dereceler elde eden Kumlucalı sporcuları makamında kabul etti. Güreş ve judo branşlarında başarılarıyla dikkat çeken sporcuların katıldığı ziyarette, antrenörlerin ve ilçe müdürlüğünün çalışmaları da takdir edildi.

Ziyarete Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, güreş antrenörü Özgür Altıntaş ve judo antrenörü Ferdi Büyükkuşçular katıldı. Görüşmede, Kumluca'da sporun gelişimi, sporcuların elde ettiği dereceler ve yürütülen çalışmalar ele alındı. Antalya'yı ve Türkiye'yi farklı organizasyonlarda temsil eden sporcuların başarıları, ilçedeki spor altyapısının ve antrenörlerin çalışmalarının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Güreşte Kemal Enes Önder'den üç önemli derece

Güreş branşında mücadele eden Kemal Enes Önder, 2026 yılında katıldığı organizasyonlarda üç önemli derece elde etti. Önder'in başarıları şöyle sıralandı:

2026 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ayak Boyu kategorisinde üçüncülük (Edirne), 2026 CW Enerji Ayak Boyu Ligi'nde üçüncülük, 2026 Cumhurbaşkanlığı Kupası Deste Boyu kategorisinde üçüncülük (İstanbul). Elde ettiği derecelerle dikkat çeken genç sporcu, Kumluca'nın güreş branşındaki temsil gücünü ortaya koydu.

Judoda Muhammed Emir Büyükkusçular'dan uluslararası başarı

Judo branşında mücadele eden Muhammed Emir Büyükkusçular, 12 yaş 24 kilogram kategorisinde hem uluslararası hem de ulusal düzeyde önemli dereceler kazandı.

Genç judocu, 2026 yılında Bosna Hersek'te düzenlenen Balkan organizasyonunda üçüncü olurken, 12 yaş 24 kilogram Türkiye Şampiyonası'nda da üçüncülük elde etti.

Bu sonuçlarla Muhammed Emir Büyükkusçular, judo branşında geleceğe yönelik umut veren sporcular arasında yer aldı. Milli sporcu Ali Kaan Şentürkoğlu Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etti Kumlucalı milli judocu Ali Kaan Şentürkoğlu da elde ettiği başarılarla öne çıktı. 2026 Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 90 kilogram kategorisinde mücadele eden Şentürkoğlu, Türkiye ikincisi oldu. Başarılı sporcu, uluslararası organizasyonlarda da Türkiye'yi temsil ederek önemli bir sorumluluk üstlendi. Ali Kaan Şentürkoğlu, 17-18 Ekim tarihlerinde Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda ve 11-12 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye adına mücadele etti.

Başarılı çalışmalara ödül ve tebrik

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, ziyarette Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca ile antrenörler Özgür Altıntaş ve Ferdi Büyükkuşçular'ı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Sporcuların elde ettiği derecelerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gürhan, başarılı sporcuları ödüllendirdi.

Gerçekleştirilen kabul, Kumluca'da sporun gelişmesi ve genç yeteneklerin desteklenmesi açısından anlamlı bir buluşma oldu. İlçenin güreş ve judo branşlarında yetiştirdiği sporcuların ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiği başarılar, gelecekte daha büyük dereceler için umut verdi.

Kaynak: İHA
GençlikAntalyaGüncelSporSon Dakika

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