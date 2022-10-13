Antalya haber! Alanya'da triatlon yarışlarında kapanacak yollar belirlendi - Son Dakika
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Antalya haber! Alanya'da triatlon yarışlarında kapanacak yollar belirlendi

13.10.2022 14:08
Antalya haber! Alanya'da triatlon yarışlarında kapanacak yollar belirlendi

Antalya spor haberine göre Alanya'da bu yıl 31.'si yapılacak olan Avrupa Triatlonu Kupası ve Paratriatlon Dünya Kupası bünyesinde 14-16 Ekim tarihleri arasında trafiğe kapatılacak yollar belirlendi.

Alanya'da bu yıl 31.'si yapılacak olan Avrupa Triatlonu Kupası ve Paratriatlon Dünya Kupası bünyesinde 14-16 Ekim tarihleri arasında trafiğe kapatılacak yollar belirlendi.

Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 31. kez düzenlenecek olan Triatlon yarışları için geri sayım başladı. Dünyada aralıksız devam eden sayılı spor organizasyonlarından birisi olan Alanya Triatlon etkinlikleri, Avrupa Triatlonu ve Paratiatlon Dünya Kupası'na sahne olacak. 600 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek olan 31. Alanya Uluslararası Triatlon Yarışları çerçevesinde şehir içinde ulaşımı sağlayan bazı yollar geçici süreyle trafiğe kapatılacak.

14 Ekim Cuma günü saat 09.45 ile saat 12.45 arası İzzet Azakoğlu Caddesi- Hükümet Caddesi, Ahmet Tokuş Bulvarı-Mesut Otel, Rıhtım Caddesi-Damlataş Caddesi-Bostancıpınarı Caddesi çift yön olarak Atatürk Bulvarı ise Antalya Mersin gidiş tek yön olarak trafiğe kapatılacağı bildirildi.

15 Ekim Cumartesi günü saat 08.30 ile 15.00 arası İzzet Azakoğlu Caddesi-Hükümet Caddesi, Ahmet Tokuş Bulvarı-Mesut Otel, Rıhtım Caddesi-Damlataş Caddesi-Bostancıpınarı Caddesi çift yön olarak Atatürk Bulvarı ise Antalya Mersin gidiş tek yön olarak trafiğe kapalı olacağı belirtildi.

16 Ekim Pazar günü saat 06.00 ile 17.30 arası İzzet Azakoğlu Caddesi-Hükümet Caddesi, Ahmet Tokuş Bulvarı- Mesut Otel, Rıhtım Caddesi-Damlataş Caddesi-Bostancıpınarı Caddesi çift yön olarak Atatürk Bulvarı ise Antalya Mersin gidiş tek yön olarak trafiğe kapalı olacağı öğrenildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalya haber! Alanya'da triatlon yarışlarında kapanacak yollar belirlendi - Son Dakika

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