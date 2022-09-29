Milli kick boksçu Arda Baş, altın madalya hedefiyle Dünya Şampiyonası'na odaklandı - Son Dakika
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Milli kick boksçu Arda Baş, altın madalya hedefiyle Dünya Şampiyonası'na odaklandı

29.09.2022 11:52
Milli kick boksçu Arda Baş, altın madalya hedefiyle Dünya Şampiyonası'na odaklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan milli kick boksçu Arda Baş, İtalya'da 30 Eylül-9 Ekim'de gerçekleştirilecek Gençler Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan milli kick boksçu Arda Baş, İtalya'da 30 Eylül-9 Ekim'de gerçekleştirilecek Gençler Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyor.

Bir dünya ikinciliği, iki Türkiye şampiyonluğu bulunan 18 yaşındaki milli sporcu, Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda kürsünün en üst sırasında yer almayı hedefliyor.

Şampiyonada "low kick" kategorisinde 81 kiloda mücadele edecek Arda Baş, bugüne kadar çeşitli organizasyonlarda kazandığı madalyalara yenisini eklemek istiyor.

Arda Baş, AA muhabirine, Dünya Şampiyonası'nda hem Türkiye'yi hem de Alanya'yı temsil etmenin gururunu yaşayacağını söyledi.

Şampiyonada milli sporcular olarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını dile getiren Arda Baş, "Üç yıldır kick boksla uğraşıyorum. Bu üç yıl içerisinde iki kez Türkiye şampiyonu, bir de Dünya Kupası ikinciliği elde ettim. Sıradaki hedefim Dünya Şampiyonası'nda ülkeme altın madalya kazandırmak." ifadelerini kullandı.

Hayallerine ulaşmak için özveriyle çalıştığını belirten Arda, "Emeklerimin karşılığını almak istiyorum. Bunun için hazırım. Artık her şey benim elimde. Altın madalyayı alıp gelmek istiyorum." diye konuştu.

Milli sporcu, Alanya'da yoğun bir hazırlık süreci geçirdiğini anlattı.

Günde çift antrenman yaptığını vurgulayan Arda, antrenörü Seyfettin Bilgin ile kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Antrenör Bilgin de sporcusunun Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'na yoğun bir şekilde hazırlandığını ve bu önemli organizasyonda altın madalya kazanacağına inandığını ifade etti.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Alanya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli kick boksçu Arda Baş, altın madalya hedefiyle Dünya Şampiyonası'na odaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli kick boksçu Arda Baş, altın madalya hedefiyle Dünya Şampiyonası'na odaklandı - Son Dakika
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