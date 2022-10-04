Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 5 rekor kırıldı - Son Dakika
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Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 5 rekor kırıldı

04.10.2022 21:42

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu CMAS 6. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası ikinci gün yarışlarında 5 dünya rekoru kırıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu CMAS 6. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası ikinci gün yarışlarında 5 dünya rekoru kırıldı.

Kaş Belediyesi İnceboğaz Tesisleri açıklarındaki organizasyonda, sporcular sabit ağırlık (FIM) disiplininde yarıştı.

Yarışlarda, kadınlarda Ukraynalı sporcu Kateryna Sadurska 92 metre dalışıyla altın madalya kazandı. Erkeklerde aynı dalda Hırvat sporcu Petar Klovar 132 metre dalarak, dünya rekoru kırdı.

Master 50-54 yaş kategorisinde erkeklerde Fransa'dan Christian Vogler 95 metre, master 55-59 yaş kategorisinde Hollanda'dan Pete Botman 96 metre dalışıyla dünya rekorunun sahibi oldu.

Alman sporcu Karsten Mohr ise master 60-64 yaş erkekler kategorisinde 75 metreye inerek, dünya rekoru elde etti.

Master 65-69 yaş kategorisinde Fransız sporcu Christophe Dromard 65 metre dalarak, dünya rekoru kırma başarısı gösterdi.

Yarışların bitiminde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, derece alan sporculara madalya verildi.

Madalya törenine, CMAS Başkanı Anna Arzhanova, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş katıldı.

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Hırvat sporcu Klovar, Antalya'da serbest dalış dünya rekoru kırdı Hırvat sporcu Klovar, Antalya'da serbest dalış dünya rekoru kırdı CMASS 6. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 5 dünya rekoru kırıldı CMASS 6. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 5 dünya rekoru kırıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 5 rekor kırıldı - Son Dakika

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