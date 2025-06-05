Antalya OSB CUP 2025 Şampiyonları Belirlendi - Son Dakika
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Antalya OSB CUP 2025 Şampiyonları Belirlendi

Antalya OSB CUP 2025 Şampiyonları Belirlendi
05.06.2025 16:38
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2025 Antalya OSB CUP turnuvalarında futbol ve voleybol şampiyonları ödüllerini aldı.

Antalya OSB CUP firmalar arası futbol ve karma voleybol turnuvalarının 2025 yılı şampiyonları belli oldu. Bu yıl ilk kez aynı organizasyon çatısı altında eş zamanlı olarak düzenlenen turnuvalar, final karşılaşmaları ve ödül töreniyle tamamlandı.

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen, bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen futbol turnuvası ile üçüncü kez düzenlenen karma voleybol turnuvası, Ali Bahar Antalya OSB Teknik Koleji Spor Tesisleri'nde, Antalya OSB Başkanı Hasanali Gönen, Başkan Vekili Yiğit Budak, Bölge Müdürü İlhan Metin ile birlikte yüzlerce sporseverin heyecanlı takibiyle son buldu. İki branşta toplam onlarca takımın katıldığı turnuvalar, centilmence mücadelelere ve unutulmaz anlara sahne oldu.

Futbol turnuvasının büyük finalinde Antalya Bilim Üniversitesi ile AGT karşı karşıya geldi. Normal süresi 3-3 eşitlikle sona eren zorlu karşılaşmanın ardından kazananı penaltı atışları belirledi. Penaltılarda üstünlük sağlayan Bilim Üniversitesi, 2025 Antalya OSB CUP Futbol Turnuvası'nın şampiyonu oldu. AGT turnuvayı ikinci sırada tamamlarken, Türk Ytong üçüncülüğü ve geçen yılın şampiyonu Yörükoğlu ise dördüncülüğü elde etti. Turnuvanın gol kralı, Türk Ytong takımından Recep Yılmaz olurken, Kristal Endüstriyel takımı 'En Centilmen Takım' ödüle layık görüldü.

Karma voleybol turnuvasının finalinde ise En-El-Sa Endüstriyel ile Doka Plastik karşı karşıya geldi. Tribünleri dolduran izleyicilerin yoğun desteğiyle oynanan final, büyük çekişmeye sahne oldu. Maçtan 3-2'lik skorla galip ayrılan En-El-Sa, turnuvanın voleybol şampiyonu oldu. Doka Plastik turnuvanın ikincisi olurken, Ankutsan üçüncülüğü ve AGT ise dördüncülüğü elde etti. Turnuva kapsamında verilen bireysel ödüllerde; Bilim Üniversitesi takımından Yasemin Turgut, 'En İyi Kadın Oyuncu', Doka Plastik takımından Tolga Yoldaş ise 'En İyi Erkek Oyuncu' seçildi.

Başkan Gönen: "Turnuvanın kazanını hepimiziz"

Final töreninde konuşan Antalya OSB Başkanı Hasanali Gönen, turnuvaların sadece birer sportif etkinlik değil aynı zamanda dayanışma, dostluk ve ekip ruhunun en güzel örneklerinin sergilendiği sosyal organizasyonlar olduğunu belirtti. Katılımcıların yoğun ilgisinin, Antalya OSB'nin sadece üretimin değil, sosyal yaşamın da kalbi olduğunu ortaya koyduğunu vurgulayan Gönen, özellikle kadın çalışanların karma voleybol turnuvasındaki aktif katılımından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Tüm katılımcılara, hakemlere, organizasyon ekibine ve emek veren herkese teşekkür eden Hasanali Gönen, "Bu turnuvanın gerçek kazananı hepimiziz. Çünkü biz Antalya OSB olarak birlikte spor yapan, birlikte üreten, birlikte büyüyen büyük bir aileyiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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