Antalya OSB Firmalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Antalya OSB Firmalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi

18.07.2022 12:13
Antalya OSB Firmalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi

Bu yıl altıncısı düzenlenen Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Firmalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası tamamlandı.

Bu yıl altıncısı düzenlenen Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Firmalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası tamamlandı. Antalya OSB Müdürlüğü tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen turnuvada rakibini penaltı atışlarıyla mağlup eden Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Tic. A.Ş.(ANKUTSAN) takımı turnuvanın şampiyonu oldu. Takıma kupa ve madalyalarını Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasanali Gönen verdi.

İkinci BİM

Antalya OSB Teknik Koleji Spor Tesislerinde 32 takımın katılımıyla gerçekleşen ve yaklaşık 2 ay süren turnuvanın ikincisi olan Birleşik Mağazalar A.Ş. kupa ve madalyalarını Antalya OSB Yönetim Kurulu Üyesi Fatih İncir'den aldı. Aynı gün oynanan üçüncülük maçında ise AGT Ağaç Sanayi Ticaret A.Ş. ile Antalya OSB Jandarma Karakolu takımları karşı karşıya geldi. Müsabakayı 4-2 kazanarak turnuva üçüncüsü olan AGT takımına kupa ve madalyalarını Antalya OSB Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Budak, dördüncü olan Jandarma Takımına ise Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin verdi. Turnuva boyunca sergilediği sportmenlikten ötürü KOPPERT Biyolojik Mücadele ve Polinasyon Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. takımı, Antalya OSB CUP 2022'nin en centilmen takımı seçildi. Turnuva süresince 17 gol atan Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Tic. A.Ş. takımından Kutlay Narlı ile Birleşik Mağazalar A.Ş. takımından Kenan Yıldız, Antalya OSB CUP 2022 Gol Kralı unvanını paylaşan iki isim oldu. Krallara ödülünü, Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin verdi.

Turnuva ilk kez Antalya OSB tesislerinde yapıldı

Kupa töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasanali Gönen, turnuvaya katılan tüm takımlara ve bu imkanı sağlayan bölge sanayicilerine teşekkür etti. Centilmence geçen, sorunsuz bir turnuvayı daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Gönen, turnuva ile hedeflenen dostluk ortamının bu sene de tesis edildiğini, bölge çalışanları arasındaki iletişimin giderek güçlendiğini ifade etti. Bundan önce gerçekleşen beş turnuvanın Bölge dışındaki tesislerde yapıldığını, bu yıl itibariyle maçların Antalya OSB Teknik Koleji spor tesislerinde oynanmaya başladığını hatırlatan Gönen, "Beşinci turnuvanın sonunda sizlere bundan sonraki turnuvaları kendi sahamızda gerçekleştireceğimizin sözünü vermiştik. Vermiş olduğumuz sözü tutmanın mutluluğu, bu turnuvayı bizler için daha anlamlı kılıyor" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Antalya, Futbol, OSB, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalya OSB Firmalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika

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