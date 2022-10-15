Antalya spor haberleri | Eskrimde Uluslararası Kılıç Açık Turnuvası Antalya'da sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya spor haberleri | Eskrimde Uluslararası Kılıç Açık Turnuvası Antalya'da sona erdi

15.10.2022 18:42
Antalya spor haberleri | Eskrimde Uluslararası Kılıç Açık Turnuvası Antalya'da sona erdi

Antalya bölgesinden gelen habere göre Antalya'da düzenlenen Büyükler Uluslararası Kılıç Açık Turnuvası tamamlandı.

Antalya'da düzenlenen Büyükler Uluslararası Kılıç Açık Turnuvası tamamlandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Megasaray WestBeach Otel'de yapılan organizasyonda, Türkiye'den 10 ilin yanı sıra, Kazakistan ve Suudi Arabistan'dan 53'ü erkek toplam 86 sporcu katıldı.

Kadınlar kılıçta Iryna Shchukla, erkeklerde ise Enver Yıldırım altın madalyanın sahibi oldu.

Alınan sonuçlar şu şekilde:

Büyük Kadınlar Kılıç:

1- Iryna Shchukla (Spor Toto SK)

2- Deniz Selin Ünlüdağ (Spor Toto SK)

3- Gulik Anastassiya (Kazakistan)

3- Begüm Alkaya (EGO SK)

Büyük Erkekler Kılıç:

1- Enver Yıldırım (EGO SK)

2- Sarkissyan Artyom (Kazakistan)

3- Muhammed Furkan Kalender (Anka Eskrim SK)

3- Muhammed Anasız (Zone Eskrim SK)

YORUMLAR
500
Denizli haberi... Suudi Arabistan ve Güney Afrika Cumhuriyeti arasında çeşitli alanlarda 15 mutabakat zaptı imzalandı Denizli haberi... Suudi Arabistan ve Güney Afrika Cumhuriyeti arasında çeşitli alanlarda 15 mutabakat zaptı imzalandı Antalya haberi... Manavgat'ta korkutan hortum kamerada Antalya haberi... Manavgat'ta korkutan hortum kamerada İnşaattan düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti İnşaattan düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Kazakistan, Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalya spor haberleri | Eskrimde Uluslararası Kılıç Açık Turnuvası Antalya'da sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:50 Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek: Elim olayda babalarını kaybeden tüm öğrenci çocuklarımıza eğitim bursu sağlayacağız
00:32 Kocaeli'de korkunç olay: Uyuşturucu kullanan baba ve dumandan etkilenen 4 yaşındaki kızı hayatını kaybetti
00:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Maden şehidi olan işçilerin ailelerine 50 bin lira, yaralı vatandaşlara 25 bin liralık yardım yapılacak
23:46 Galatasaray'da tansiyon artıyor! Sarı kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'u istifaya davet etti
23:34 Çevreden silah sesleri duyuldu! İran'da hapishanede çıkan yangın sonrası tutuklular ve gardiyanlar arasında çatışma çıktı
23:28 Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri eğitim sahasına silahlı saldırı düzenlendi: 11 ölü, 15 yaralı
23:19 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Kayseri mağlubiyeti sonrası hakemlere sert sözler: Sinir etmek için yapılıyor, artık kötü niyet arıyorum
23:09 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'de bir gökdelende çıkan yangına ilişkin ilk açıklama: Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok
22:55 Faizleri silinip ana paranın alınacağı KYK borç düzenlemesinin ayrıntıları gün yüzüne çıktı
22:42 Hakkari'de yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 02:11:36. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya spor haberleri | Eskrimde Uluslararası Kılıç Açık Turnuvası Antalya'da sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement