Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Megasaray WestBeach Otel'de yapılan organizasyonda, Türkiye'den 10 ilin yanı sıra, Kazakistan ve Suudi Arabistan 'dan 53'ü erkek toplam 86 sporcu katıldı.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Kazakistan, Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Antalya spor haberleri | Eskrimde Uluslararası Kılıç Açık Turnuvası Antalya'da sona erdi - Son Dakika

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