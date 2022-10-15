Antalya'da düzenlenen Büyükler Uluslararası Kılıç Açık Turnuvası tamamlandı.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Megasaray WestBeach Otel'de yapılan organizasyonda, Türkiye'den 10 ilin yanı sıra, Kazakistan ve Suudi Arabistan'dan 53'ü erkek toplam 86 sporcu katıldı.
Kadınlar kılıçta Iryna Shchukla, erkeklerde ise Enver Yıldırım altın madalyanın sahibi oldu.
Alınan sonuçlar şu şekilde:
Büyük Kadınlar Kılıç:
1- Iryna Shchukla (Spor Toto SK)
2- Deniz Selin Ünlüdağ (Spor Toto SK)
3- Gulik Anastassiya (Kazakistan)
3- Begüm Alkaya (EGO SK)
Büyük Erkekler Kılıç:
1- Enver Yıldırım (EGO SK)
2- Sarkissyan Artyom (Kazakistan)
3- Muhammed Furkan Kalender (Anka Eskrim SK)
3- Muhammed Anasız (Zone Eskrim SK)
Son Dakika › Spor › Antalya spor haberleri | Eskrimde Uluslararası Kılıç Açık Turnuvası Antalya'da sona erdi - Son Dakika