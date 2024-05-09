Antalya Spor ve Fitness Merkezleri Parkinson Hastalarına Ücretsiz Egzersiz Kursu Veriyor

Spor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM), Parkinson hastalarına yönelik egzersiz kursu veriyor. Denge, duruş, refleks ve kas kuvvetini arttırmaya yönelik, toplu ve lastikli olmak üzere birçok farklı spor hareketi yapan Parkinson hastalarının yaşam kalitesi artıyor.

Antalya halkını spora teşvik etmek ve ücretsiz spor imkanı sunmak amacıyla kurulan Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM), Parkinson hastalarına katkıda bulunmak amacıyla, ücretsiz egzersiz kursu veriyor. Birçok Parkinson hastasının katılım sağladığı kurs sayesinde, hastalar, birbirlerinden ve eğitmenlerden aldıkları destekler sayesinde, kendileri için büyük önem teşkil eden egzersizleri gerçekleştirme fırsatı buluyor.

"Moral buluyorlar"

Kursta, profesyonel eğitmenler tarafından denge, duruş, refleks ve kas kuvvetini arttırmaya yönelik, toplu ve lastikli de olmak üzere birçok farklı spor hareketi yaptırılıyor. Bu şekilde Parkinson hastalarının hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha iyi bir noktaya gelmesi amaçlanıyor. Kurslar sayesinde hastalar, edindikleri dostluklar ve yaşadıkları fiziksel gelişim sayesinde de moral buluyor. 2 aylık kurs dönemleri bulunan Parkinson Hastaları Egzersiz Kursları, Atatürk ASFİM Merkezi'nde haftanın 3 günü, 1'er saatlik dersler halinde gerçekleştiriliyor. Kursa devam etmek isteyen hastalar, sonraki kurs döneminde de yeniden kayıt olabiliyor.

"Yaşam kalitesi artıyor"

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASFİM'de Parkinson Hasta Egzersizi Eğitmeni Yeliz Durak, Parkinson hastalığının nörolojik bir hastalık olduğunu, hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılması için, yapılan egzersizlerin önemli olduğunu söyledi. Durak, "Büyükşehir Belediyesi olarak, bu hastalık yüzünden sorun yaşayan vatandaşlara, kurs merkezlerimizde yaptırdığımız egzersizlerle faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu egzersizler, vatandaşımızın yaşam kalitesini arttırmasına katkı sağlıyor. Hastalardan ve hasta yakınlarından çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Hareketleri yapmanın büyük artı sağladığını ve geleceğe umutla baktıklarını söylüyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor" dedi.

"Burası iyi hissettiriyor"

Hasta yakını Günay Sarıca, eşinin Parkinson hastası olduğunu, evde yapamadığı hareketleri burada başardığını söyledi. Sarıca, "Artık daha seri hareket edebiliyor ve konuşması da hızlandı. Uzun zamandır bu kursa geliyoruz. Burada sosyalleşme imkanları da bulduk. Diğer kursiyer arkadaşlarla kaynaşıp, birbirimizin dertlerine ortak oluyoruz. Dışarıda da görüşüyoruz. Buraya gelmek eşime de bana da iyi hissettiriyor" ifadelerini kullandı. - ANTALYA