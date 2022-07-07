Antalyaspor, 3 grup halinde çalıştı - Son Dakika
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Antalyaspor, 3 grup halinde çalıştı

07.07.2022 16:35
Antalyaspor, 3 grup halinde çalıştı

FT Antalyaspor, Burdur kampında yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

FT Antalyaspor, Burdur kampında yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

MAKÜ Tesisleri'ndeki antrenmanda kırmızı-beyazlılar, üç grup halinde çalıştı. Hazırlık maçı kadrosunda bulunan grup taktiksel çalışma yaparken; Bünyamin Balcı, Adriano, Kudriashov ve Fredy'den oluşan gruba performans testleri uygulandı. Diğer grup ise fitness salonunda yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresindeki antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.

Öte yandan Antalyaspor, ilk hazırlık maçını saat 17.30'da MAKÜ Stadyumu'nda Ukrayna Premier Lig takımlarından Metalist Kharkiv ile oynayacak. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalyaspor, Burdur, Balcı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor, 3 grup halinde çalıştı - Son Dakika

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