Antalyaspor, 4-3 ile Keçiörengücü'nü Devirdi
Antalyaspor, Trendyol 1. Lig'de sezonun açılışında Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nü 4-3 yendi.
Stat: Antalya
Hakemler: Melih Aldemir, Kadir Beyaz, Mehmet Ali Vardar
Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Ensar Buğra Tivsiz, Samet Karakoç, Erdoğan Yeşilyurt, Hasan Yakub İlçin (Dk. 53 Boli), Soner Dikmen, Doğukan Sinik (Dk. 65 Mevlüt Şimşek), Safuri, Storm, Van de Streek
Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Berkan Mahmut Keskin, Oğuzhan Çalışkan, Wellington, Abdullah Çelik (Dk. 58 Süleyman Luş), İshak Karaoğul (Dk. 78 Nabian), İbrahim Akdağ, Roshi (Dk. 58 Fofana), Jefferson (Dk. 46 Halil Can Ayan), Ezeh, Ali Akman (Dk. 67 Diouf)
Goller: Dk. 42 Safuri, Dk. 48 Storm, Dk. 68 ve 80 Mevlüt Şimşek (Antalyaspor), Dk. 51 Ezeh, Dk. 82 Diouf, Dk. 90+3 İbrahim Akdağ (Penaltıdan) (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 54 İbrahim Akdağ, Dk. 90 Wellington (Keçtaş Ankara Keçiörengücü), Dk. 90 Soner Dikmen, Dk 90+7 Boli (Antalyaspor)
Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nü 4-3 mağlup etti.
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