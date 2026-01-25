Antalyaspor 7 maç aradan sonra kazandı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Antalya'da oynanan mücadeleyi Antalyaspor, 2-1'lik skorla kazandı.

ANTALYASPOR'DAN KRİTİK ZAFER

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Dario Saric ve 63. dakikada Sander van de Streek kaydetti. Konuk ekip Gençlerbirliği'nin tek golü 13. dakikada Sekou Koita'dan geldi.

7 MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonuçla birlikte ligde 7 maç aradan sonra kazanan Antalyaspor, 19 puana yükselerek rakibini yakaladı. Başkent ekibi Gençlerbirliği, 19 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Antalyaspor, Trabzonspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği ise Gaziantep FK'yi ağırlayacak.