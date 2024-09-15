Antalyaspor Adana Demirspor ile Karşılaşıyor

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Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi, hakem Yasin Kol yönetecek.

Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde sezonun ilk 4 haftasında bir galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi yaşayan Akdeniz ekibi, 4 puanla 11. basamakta bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, 4 maçta 7 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.

Lige iç sahada 0-0 berabere biten Göztepe maçıyla başlayan Antalya ekibi, ikinci maçında Beşiktaş'a deplasmanda 4-2 mağlup oldu. Antalyaspor, bu sezonki ilk galibiyetini üçüncü haftada iç sahada Atakaş Hatayspor'a karşı 3-2'lik skorla kazandı. Akdeniz temsilcisi, geçen hafta RAMS Başakşehir'e deplasmanda 5-2 yenildi.

Kırmızı-beyazlı ekipte, Adana Demirspor karşılaşması öncesi kırmızı kart cezalısı Güray Vural ile sakatlığı süren Bünyamin Balcı dışında eksik bulunmuyor.