Antalyaspor, Adana Demirspor'u 2-1 Yendi

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor'u 2-1 yenen Antalyaspor'da yardımcı antrenör Mehmet Aurelio, güzel bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Aurelio, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adana Demirspor karşılaşmasının zor geçeceğini bildiklerini ve buna göre oyun planı ortaya koyduklarını söyledi.

Mehmet Aurelio, "Larsson'un golüyle 1-0 öne geçtik. Rakip duran toptan beraberliği yakaladı. Bizim için önemli olan son ana kadar pes etmemek oldu. Samudio'nun kafa golüyle öne geçtik ve bu harika zaferi elde ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'in ilk 5 haftasını değerlendiren Aurelio, daha iyi olmaları gerektiğini ifade etti.

Beşiktaş ve Başakşehir'e farklı kaybettiklerini ve bu sonuçlardan memnun olmadıklarını dile getiren Aurelio, "Bunu iyileştirmek istiyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu galibiyet belki de bu sürecin başlangıcı. Bugün iyi bir sonuç elde ettik, iyi sonuçların devam etmesini diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis ise basın toplantısına katılmadı.