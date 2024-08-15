Antalyaspor, Adolfo Gaich'i 1 Yıllığına Kiraladı - Son Dakika
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Antalyaspor, Adolfo Gaich'i 1 Yıllığına Kiraladı

Antalyaspor, Adolfo Gaich\'i 1 Yıllığına Kiraladı

Antalyaspor, 25 yaşındaki Arjantinli golcü futbolcu Adolfo Gaich'i satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladı. Gaich, takımın golcü ihtiyacını karşılamak için transfer edildi.

15.08.2024 17:00
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Antalyaspor, 25 yaşındaki golcü futbolcu Adolfo Gaich'i satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladı.

Antalyaspor, 25 yaşındaki Arjantinli forvet Adolfo Julian Gaich ile resmi sözleşme imzaladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Asbaşkanlar Ali Altun ve Levent Ördek katıldı.

"Özellikle tercih ettik"

İmza töreninde bir konuşma yapan Asbaşkan Levent Ördek, Gaich ile 1 yıl kiralık olarak anlaşma yaptıklarını belirterek, "Tanıdığımız, bildiğimiz bir oyuncu. Geçen sezon Rize'de önemli işler yaptı. Buraya da hazır olarak geldi. CSKA Moskova'da hazırlık dönemini geçirdi ve maça çıktı. Güçlü fiziği ve karakteri ile özellikle tercih ettiğimiz bir oyuncuydu. Antalyaspor'umuza hayırlı olsun" dedi.

Asbaşkan Ali Altun ise takımdaki golcü ihtiyacını Adolfo Gaich ile doldurduklarını belirterek, "Genç yaşı, hırslı yapısı ve golcü özellikleriyle takımımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Fizik olarak oynamaya hazır. Ligimizi de tanıyan bir futbolcu olarak uyum sorunu yaşamayacağını düşünüyorum. Satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 1 yıllık kiralık anlaşma yaptık. Ancak göstereceği performansla uzun yıllar aramızda olmasını diliyorum" diye konuştu.

Hedef takım halinde başarı

Antalyaspor'a resmi imzayı atan Adolfo Julian Gaich ise yeniden Türkiye'ye Antalyaspor formasını giyerek dönmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Arjantinli futbolcu, "Yeni bir meydan okumayla başlıyorum. Bu sene de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Alex de Souza birlikte güçlü bir ekip olacağız. Rakiplerimize karşı en iyisini yapacağız. Bireysel olarak hedeften daha çok takımıma yardım etmeye ve takımın başarısına odaklanıyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalyaspor, Adolfo Gaich'i 1 Yıllığına Kiraladı - Son Dakika

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