Antalyaspor, Alanyaspor'u Devirerek 3 Puan Aldı - Son Dakika
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Antalyaspor, Alanyaspor'u Devirerek 3 Puan Aldı

Antalyaspor, Alanyaspor\'u Devirerek 3 Puan Aldı

Akdeniz derbisinde Antalyaspor, Alanyaspor'u 2-1 yenerek deplasmandaki ilk galibiyetini elde etti.

27.10.2024 20:29
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SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında Alanyaspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Akdeniz derbisinde mücadele 2-1 Antalyaspor üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio ve Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio basın toplantısında yaptığı açıklamasında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Aurelio ardından oyuncuları mücadelesinden dolayı tebrik ederek, "Deplasmandaki ilk galibiyetimizi aldık. Zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmayı başardık. Alanyaspor maçı zor bir maçtı. Alanyaspor ilk yarıda etkinliğini gösterdi ve 1-0 öne geçti maç dengede geçmesine rağmen 1-0 önde kapattılar. Alex hocamız devre arasında oyuncularımıza bazı detaylardan bahsetti ve bunları uygulamamız gerektiğini söyledi. Yaptığımız değişiklerle ve bu detayların uygulanmasıyla ikinci yarıda işe yaradı ve maçı çevirebilmeyi başardık. Şimdiden itibaren ise öncelikle dinleneceğiz sonra da deplasmanda oynayacağımız Samsunspor maçına hazırlıklarına başlayacağız. Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke arkadaşıma da şans ve tebriklerimi iletiyorum" dedi.

FATİH TEKKE: OYUNUN SON BÖLÜMÜNDEKİ DAĞINIKLIK BENİ ÇOK ÜZDÜ

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise maç boyunca fırsatlar yakaladıklarını belirterek bunları değerlendiremediklerini ifade etti. Tekke, "Derbi maçında herkes galibiyet bekliyordu. Maç boyunca birkaç net fırsat yakaladık ve maçı bitirebileceğimiz fırsatlardı. Ancak bu fırsatları değerlendiremedik. Bu nedenle oyuncularıma teşekkür etsem de çok üzgün olduğumu belirtmeliyim. Yayında da söyledim; özellikle son 2 haftadır içeride oynadığımız maçlarda oyunun üstün tarafı olmamıza rağmen sonuç anlamında beklediğimizi alamadık. Bu iki beklenmedik mağlubiyetin sorumluluğunu alıyorum. Oyuncularıma herhangi bir şey söyleme şansım yok. Ancak oyunun son bölümündeki dağınıklık beni çok üzdü. Bu durum, Alanyaspor'a, bize ve ekibimize yakışmadı" diye konuştu.

'BEN DE TARAFTARLARIN YERİNDE OLSAM AYNI TEPKİYİ VERİRDİM'

Alanyaspor taraftarlarının 'Tekke istifa' diye tezahürat yapmasıyla ilgili de konuşan Tekke, "Son 15 dakikada taraftarımızın istifa çağrıları oldu ve açıkçası ben de onların yerinde olsam aynı tepkiyi verirdim. Bu maçı bu duyguyla oynamamalıydık, oysa bir haftadır hep aynı konu üzerinde duruyorduk. Bu yüzden belki de şu değerlendirmeyi yapmam gerekiyor, geçen sezon çok başarılı bir performans sergiledik, şimdi ise sezon başından beri üçüncü bölgede yaşadığımız sorunların devam ettiğini görüyoruz. Devre arasına kadar toparlamamız gereken puanları toplamalıyız. Aslında geçen seneki puan tablosundan çok geride değiliz, kötü durumda değiliz ama bir başarısızlık söz konusu. Oyuncularımla ilgili herhangi bir olumsuz düşüncem yok, ancak maçın son bölümündeki duygu beni rahatsız etti. Yönetim kurulumuzun vereceği karara saygı duyuyorum ve kendi adıma olumsuz bir durum olduğunu ifade edebilirim. Kulübe zarar vermek ya da bir tıkanıklık yaratmak istemiyorum. Ekibimi ve kendimi ilk periyotta başarısız buluyorum. Özellikle son iki haftada en az dört puan almamız gerekiyordu ama sıfır puanla ayrıldık. Bu bizim için başarısızlıktır ve bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Her maçta rakiplerden daha iyi oynuyoruz. Yediğimiz goller, değerlendiremediğimiz anlar ortada. Bu sonuçların, insanların kafasında soru işaretleri oluşturmasına gerek yok. Son 15 dakikadaki kaos dışında, performansı düşük bazı oyuncular dışında genel anlamda oyuna hakimdik. Ancak yedek kulübesinde genç oyuncularımız var ve onları bu kaosa dahil etmek istemedim" açıklamasında bulundu.

'GEÇ KALDIK DİYEBİLİRİM'

Maçın ikinci yarısında Antalyaspor'da yapılan değişikliklerle Alanyaspor üzerinde baskı oluştuğunu, Alanyaspor'da ise bu noktada değişikliklerde geç kalınıp kalınmadığı sorusuna cevap veren Tekke, "Rakibimizin bize, taç ve geçiş dışında ciddi bir pozisyon yarattığını düşünmüyorum. Maçın son bölümünde bazı eksiklikler yaşadık ve bu duruma 'geç kaldık' diyebilirim, buna hayır diyemem" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Antalyaspor, Alanyaspor'u Devirerek 3 Puan Aldı - Son Dakika

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