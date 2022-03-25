Antalyaspor, Altay karşılaşmasının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Antalyaspor, Altay karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

25.03.2022 21:59
Antalyaspor, Altay karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Altay'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Altay'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre milli maçlar nedeniyle verilen arada 4 gün izin kullanan kırmızı-beyazlılar, akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki dayanıklılık ve kuvvet ağırlıklı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antalyaspor, Altay karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor, Altay karşılaşmasının hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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