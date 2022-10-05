Antalyaspor altyapısından 13 milli futbolcu - Son Dakika
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Antalyaspor altyapısından 13 milli futbolcu

05.10.2022 10:42
Antalyaspor altyapısından 13 milli futbolcu

Fraport TAV Antalyaspor'un altyapısından geçen sezonun başından bu yana 13 milli futbolcu çıktı.

Fraport TAV Antalyaspor'un altyapısından geçen sezonun başından bu yana 13 milli futbolcu çıktı. Ülke genelinde yapılan taramalarda 20 futbolcunun seçildiği U14 Türkiye Karmasına ise kırmızı beyazlı kulübün U14 takımından 11 futbolcu davet edildi.

Antalyaspor'un altyapıya yaptığı yatırımlar milli takımın çeşitli kategorilerinde meyvelerini vermeye başlarken, kulüpte mili futbolcuların artışı da dikkat çekiyor. Daha önce 1 sezonda tüm kategorilerde 13 milli futbolcu çıkarabilen Antalyaspor, geçen sezon 15 Türk, 1 de Azerbaycan milli takımına oyuncu göndererek altyapıdaki başarısını gösterdi. Antalyaspor'un altyapısından 2004 doğumlu Mustafa Erdilman, 2005 doğumlu Emre Uzun, Lütfü Yurttakal, Mevlüt Emir Gürlek, Alperen Yılmaz ve Gürkan Yamak, 2006 doğumlu Burak İngenç, Kaan Arıcan ve Taha Osman Özmert, 2007 doğumlu Ayberk Enes Korkmaz, 2008 doğumlu Ege İzmirli ve Mehmet Arda Özmen yaş gruplarında milli takımlardan davet alırken, 2004 doğumlu Ege Bilsel de Azerbaycan U18 milli takımında forma giyme başarısını yakaladı.

U14 TAKIMININ BAŞARISIAltyapıdan 13 futbolcuyu milli takımlara gönderen Antalyaspor'da U14 takımı ise dikkatleri üzerinde tutuyor. Kırmızı beyazlıların U14 takımı, geçtiğimiz sezon U13 yaş grubu olarak Dubai Cup'ta, uluslararası bir turnuvada boy gösterdi. U14 takımı olarak Madrid Cup'ta başarılı performans sergileyerek dev kulüplerin radarına giren oyuncular, TFF'nin de gözünden kaçmadı. Erzurum'da ülke genelinde gerçekleştirilen 14 yaş altı seçmelerine Akdeniz'den giden 20 futbolcudan 11'i Antalyaspor'dan davet edildi.

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Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, Antalyaspor, Türkiye, Spor, Son Dakika

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