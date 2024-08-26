Antalyaspor, Atakaş Hatayspor'u 3-2 Yendi - Son Dakika
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Antalyaspor, Atakaş Hatayspor'u 3-2 Yendi

Antalyaspor, Atakaş Hatayspor\'u 3-2 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-2 yendi. Maçta Antalyaspor'un gollerini Kelven, Djenepo ve Samudio attı.

26.08.2024 00:46
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Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Mustafa Savranlar

Antalyaspor: Piric, Gerxhaliu, Kelven, Burak İngenç, Mert Yılmaz, Soner Dikmen (Dk. 46 Van de Streek), Erdal Rakip (Dk. 90+5 Efecan Gülerce), Djenepo (Dk. 90+5 Bahadır Öztürk), Emre Uzun (Dk. 46 Gaich), Safuri (Dk. 46 Kaluzinski), Samudio

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 87 Kerim Alıcı), Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Massanga Matondo, Bamgboye (Dk. 87 Hodzic), Diack, Abdulkadir Parmak (Dk. 55 Cengiz Demir), Fernandes (Dk. 72 Rivas), Strandberg (Dk. 72 Okoronkwo)

Goller: Dk. 26 (Penaltıdan) ve Dk. 32 Strandberg (Atakaş Hatayspor), Dk. 60 Kelven, Dk. 66 Djenepo, Dk. 90+4 Samudio (Penaltıdan) (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 51 Kilama (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Abdulkadir Parmak, Dk. 47. Cemali Sertel, Dk. 76 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 90+2 Burak Yılmaz, Dk. 90+2 Hodzic, Dk. 90+11 Okoronkwo (Atakaş Hatayspor), Dk. 56 Van de Streek, Dk. 64 Kelven, Dk. 65 Gerxhaliu, Dk. 73 Kaluzinski (Antalyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-2 yendi.

48. dakikada Kaluzinski'nin kullandığı serbest vuruşta, Samudio'nun ceza sahasında kafayla şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

51. dakikada Atakaş Hatayspor 10 kişi kaldı. Kendi yarı alanında kazandığı topla rakip yarı sahaya geçen Gaich, Kilama'ya çalım atmak isterken bu oyuncu meşin yuvarlağa müdahalede bulundu. Hakem Atilla Karaoğlan, Kilama'yı topa eliyle müdahale ederek bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

60. dakikada Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Kaluzinski'nin serbest vuruştan ortasına ceza sahasında iyi yükselen Kelven'in kafayla şutunda, top ağlarla buluştu: 1-2.

66. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Kaluzinski'nin savunma arkasında topla buluşturduğu Djenepo'nun ceza alanı sol çaprazdan aşırtma şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.

90+1. dakikada Antalyaspor bir kez daha penaltı kazandı. Djenepo, ceza sahasında Kerim Alıcı'nın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.

90+4. dakikada penaltıyı kullanan Samudio, kaleci Erce Kardeşler'in sağından topu ağlara gönderdi: 3-2.

90+10. dakikada hakem Atilla Karaoğlan, Atakaş Hatayspor lehine verdiği penaltı kararını VAR incelemesi sonucu iptal etti.

Mücadeleyi Antalyaspor 3-2 kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Antalyaspor, Atakaş Hatayspor'u 3-2 Yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalyaspor, Atakaş Hatayspor'u 3-2 Yendi - Son Dakika
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