Antalyaspor Başkanı, Sagiv Jehezkel\'in kadro dışı bırakılmasını açıkladı

Sagiv Jehezkel'in kadro dışı bırakılmasının ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Bizim için ülkemiz hassasiyetleri her şeyin üstündedir. Sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlara asla müsaade etmeyeceğimi buradan belirtiyorum" sözlerine yer verdi.

Antalyaspor, Trabzonspor ile oynanan karşılaşmanın 68. dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşan Sagiv Jehezkel'in kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68. dakikasında attığı golden sonra bilgimiz dışında bileğindeki yazıyı paylaşarak propaganda yaptığı görülen Sagiv Jehezkel kadro dışı bırakılmıştır. Bizim için ülkemiz hassasiyetleri her şeyin üstündedir. Sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlara asla müsaade etmeyeceğimi buradan belirtiyorum. Kulübümüz resmi sosyal medya hesaplarında gol sonrası yapılan anlık paylaşım, konunun fark edilmesi ile birlikte anında kaldırılmıştır. Bizler sporun ve yeşil zeminin içinde kalmaya, futbolcularımızı din, dil, ırk ayrımı yapmadan sadece sporcu olarak görmeye devam ederken, spekülasyona neden olabilecek bu hareketi tasvip etmiyorum. Bugün olduğu gibi bundan sonra da gereğini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın." - ANTALYA