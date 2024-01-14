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Antalyaspor Başkanı, Sagiv Jehezkel'in kadro dışı bırakılmasını açıkladı - Son Dakika
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Antalyaspor Başkanı, Sagiv Jehezkel'in kadro dışı bırakılmasını açıkladı

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Sagiv Jehezkel'in Trabzonspor maçında bileğindeki yazıyı paylaşmasının ardından kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Boztepe, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlara asla müsaade etmeyeceğini belirtti ve kulübün resmi sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımın hemen kaldırıldığını söyledi.

Antalyaspor Başkanı, Sagiv Jehezkel\'in kadro dışı bırakılmasını açıkladı
14.01.2024 - 20:55,
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Sagiv Jehezkel'in kadro dışı bırakılmasının ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Bizim için ülkemiz hassasiyetleri her şeyin üstündedir. Sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlara asla müsaade etmeyeceğimi buradan belirtiyorum" sözlerine yer verdi.

Antalyaspor, Trabzonspor ile oynanan karşılaşmanın 68. dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşan Sagiv Jehezkel'in kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68. dakikasında attığı golden sonra bilgimiz dışında bileğindeki yazıyı paylaşarak propaganda yaptığı görülen Sagiv Jehezkel kadro dışı bırakılmıştır. Bizim için ülkemiz hassasiyetleri her şeyin üstündedir. Sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlara asla müsaade etmeyeceğimi buradan belirtiyorum. Kulübümüz resmi sosyal medya hesaplarında gol sonrası yapılan anlık paylaşım, konunun fark edilmesi ile birlikte anında kaldırılmıştır. Bizler sporun ve yeşil zeminin içinde kalmaya, futbolcularımızı din, dil, ırk ayrımı yapmadan sadece sporcu olarak görmeye devam ederken, spekülasyona neden olabilecek bu hareketi tasvip etmiyorum. Bugün olduğu gibi bundan sonra da gereğini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın." - ANTALYA

Kaynak: İHA
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