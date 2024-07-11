Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, DÖSİAD üye toplantısında hedeflerini anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, DÖSİAD üye toplantısında hedeflerini anlattı

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Döşemealtı Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (DÖSİAD) genişletilmiş üye toplantısında, takımın yapılanması ve transfer politikası hakkında bilgi verdi. Boztepe, takımın başına dünya yıldızı Alex de Souza'yı getirdiklerini belirtirken, bütçeye uygun transferler yapacaklarını ve tribünleri doldurmayı hedeflediklerini söyledi. DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer ise Antalyaspor'un şehrin takımı olduğunu vurgulayarak, başarı için Vakıf, AŞ ve dernek olarak bir araya geldiklerini ifade etti.

11.07.2024 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Döşemealtı Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (DÖSİAD) genişletilmiş üye toplantısında, hedeflerini anlattı.

Dernek binasında düzenlenen toplantıya, Boztepe'nin yanı sıra DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer, Antalya Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ Genel Müdürü Ahmet Aydın, Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürü Zafer Karaaslan ve İlçe Jandarma Komutanı Bahadır Aslan da katıldı.

Boztepe, kırmızı-beyazlı ekibin yapılanması hakkında bilgi vererek, takımın başına Alex de Souza gibi bir dünya yıldızını getirdiklerini hatırlattı.

Transferler konusuna değinen Boztepe, "Elbette yıldız oyuncular getirmek isteriz. Ama bütçemize göre hareket edeceğiz. Örneğin Antalya'da yoğun Rus ve Ukrayna nüfusu var. Onları tribüne çekmek için neden o ülkeden bir futbolcu transfer edilmesin. Bu sezon hedefimiz tribünleri tıklım tıklım doldurmak." ifadesini kullandı.

Gencer, Antalyaspor'un şehrin takımı olduğunu ve herkesin sahip çıkması gerektiğini ifade etti. Daha önce Antalyaspor'da başkanlık yaptığını ve halen Antalyaspor Vakfı Başkanı olduğunu hatırlatan Gencer, "Antalyaspor'un başarısı için Vakıf, AŞ ve dernek olarak bir araya geliyor, fikirler üretiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Gültekin Gencer, Alex De Souza, Antalyaspor, Döşemealtı, Antalya, Boztepe, Vakıf, Dünya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, DÖSİAD üye toplantısında hedeflerini anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:31 Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı
12:25 “Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit“ demişti TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkardı "Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
12:00 Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam! Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi
11:07 Asgari ücretli ’’Memura var bize yok mu’’ diyor Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor Asgari ücretli ''Memura var bize yok mu?'' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?
11:02 İngiltere’de Türk vekil, Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti İngiltere'de Türk vekil, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
12:01 Edin Dzeko Fenerbahçe’den ayrılıyor mu Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu
11:52 Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi
11:44 Kilosu 350 TL’den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor Kilosu 350 TL'den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor
11:27 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3
11:23 Tepki çeken görüntü: Federasyon Başkanı ter silme görevlisi tutmuş Tepki çeken görüntü: Federasyon Başkanı ter silme görevlisi tutmuş
11:18 3 ilimizde binlerce ağaç devrildi, uzman isim endişeli: Bunlar alışık olmadığımız şeyler 3 ilimizde binlerce ağaç devrildi, uzman isim endişeli: Bunlar alışık olmadığımız şeyler
11:16 Çocuğa yapılanı görenler yakaladığı şüpheliyi öldüresiye dövdü Çocuğa yapılanı görenler yakaladığı şüpheliyi öldüresiye dövdü
10:51 Londra’daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz Londra'daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 13:05:29. #1.13#
SON DAKİKA: Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, DÖSİAD üye toplantısında hedeflerini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement