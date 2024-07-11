Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, DÖSİAD üye toplantısında hedeflerini anlattı

Spor

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Döşemealtı Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (DÖSİAD) genişletilmiş üye toplantısında, hedeflerini anlattı.

Dernek binasında düzenlenen toplantıya, Boztepe'nin yanı sıra DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer, Antalya Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ Genel Müdürü Ahmet Aydın, Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürü Zafer Karaaslan ve İlçe Jandarma Komutanı Bahadır Aslan da katıldı.

Boztepe, kırmızı-beyazlı ekibin yapılanması hakkında bilgi vererek, takımın başına Alex de Souza gibi bir dünya yıldızını getirdiklerini hatırlattı.

Transferler konusuna değinen Boztepe, "Elbette yıldız oyuncular getirmek isteriz. Ama bütçemize göre hareket edeceğiz. Örneğin Antalya'da yoğun Rus ve Ukrayna nüfusu var. Onları tribüne çekmek için neden o ülkeden bir futbolcu transfer edilmesin. Bu sezon hedefimiz tribünleri tıklım tıklım doldurmak." ifadesini kullandı.

Gencer, Antalyaspor'un şehrin takımı olduğunu ve herkesin sahip çıkması gerektiğini ifade etti. Daha önce Antalyaspor'da başkanlık yaptığını ve halen Antalyaspor Vakfı Başkanı olduğunu hatırlatan Gencer, "Antalyaspor'un başarısı için Vakıf, AŞ ve dernek olarak bir araya geliyor, fikirler üretiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.