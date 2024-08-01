Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe: İyi bir kamp dönemi geçirdik - Son Dakika
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Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe: İyi bir kamp dönemi geçirdik

Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve kırmızı-beyazlı ekibi hak ettiği noktaya taşıyacaklarını belirtti. Boztepe, transfer engelini kaldırdıklarını ve tamamlamadıkları transferleri bitirerek Antalyaspor taraftarının gönüllerini fethetmeyi planladıklarını söyledi. Ayrıca yayın ihalesine ilişkin konuşan Boztepe, Anadolu kulüplerini rahatlatacak bir sonuç çıkmasını ve Türk futboluna katkı sağlayacak gelirlerin artmasını umduklarını ifade etti.

01.08.2024 14:13
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Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve kırmızı-beyazlı ekibi hak ettiği noktaya taşıyacaklarını belirtti.

Başkan Boztepe, TFF ile beIN Medya Grup arasında gerçekleştirilen Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig medya yayın hakları imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Transfer engelini kaldırdıklarını vurgulayan Sinan Boztepe, "Türk futbolu tarafından sevilmiş bir teknik direktörle çalışıyoruz. Kamp süreci iyi geçti. Tamamlamadığımız transferlerimiz var. İlk maçımıza kadar transferlerimizi tamamlayıp Antalyaspor taraftarının gönüllerini fethetmeyi planlıyoruz. Antalyaspor'un yukarıda, hak ettiği yerlerde başarılı olmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yayın ihalesine ilişkin de konuşan Boztepe, "Yayın ihalesi bu sene Anadolu kulüplerini rahatlatacak bir şekilde sonuçlandı. İnşallah Türk futboluna katkı sağlayacak gelirler artacaktır. Adil şartlar altında oynanan bir lig olmasını diliyoruz. TFF'ye inanıyoruz ve güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe: İyi bir kamp dönemi geçirdik - Son Dakika

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