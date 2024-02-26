Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, TFF, MHK ve hakemleri istifaya davet etti

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, TFF, MHK ve hakemleri istifaya davet ederek, "Bu kadar kirli bir futbol olmaz. Federasyon da rezil, hakemler de rezil" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Antalyaspor, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gösterdikleri mücadeleden dolayı oyuncularını tebrik eden Boztepe, "Sahada 16 kişiye karşı oynanan müthiş bir mücadele vardı. 42 bin kişilik taraftarla birlikte Galatasaray'ı sahasında köşeye sıkıştıran bir Antalyaspor vardı. Oyuncularımız, 16 kişiye rağmen harika bir oyun çıkardılar. Böyle bir saçmalık olmaz. Sabah çok talihsiz bir açıklama yaptım. Bu açıklamalardan dolayı da utandım ama yaptığım açıklamalar yerindeymiş. Lanet olsun artık. Muhteşem oynayan bir takımın hakkı böyle güzel yenilemez. Türk futbolunun geldiği yere bakalım. Bu kadar rezillik olmaz. Penaltı, penaltı değil. Gol de ofsayt. Biz bugün 8 gol atsak, hakem 9. golü attıracaktı. Bu kadar çirkin futbol ve talihsizlik olmaz. Biz, artık kimsenin oyunun parçası olmak istemiyoruz. Lanet gelsin artık. Federasyon da istifa etsin. Şu işi doğru üretecek, hak yemeyecek kişiler gelsin. Ben buradan bütün başkanlarıma sesleniyorum. Kendi aleyhlerine karar verilince ortalığı yaygaraya veren ama kendi lehlerine karar verilince kimsenin hakkını savunmayan başkanlara sesleniyorum. Gelin bugün bizim hakkımızı arayın. Yediğimiz kartlara bakın. Galatasaray 1 kart görmedi. Satın mı alınıyorlar? Bu kadar kirli bir futbol olmaz. Fenerbahçe'nin rövanşını aldı hakem. İki takım şampiyonluk yarışına girecek diye Anadolu takımları burada kepaze edilecek. Yanımızdaki Galatasaray taraftarları penaltı olmadığını söyledi. Bu işin suçlusu kimse istifa etsin. Kim bunlar ya? Sabah çok talihsiz açıklamalar yaptım ama şu anda daha da beterini yaptım" ifadelerini kullandı.
Tüm Türkiye'nin önünde katledildiklerini belirten Boztepe, "Bize söylemişlerdi. Bizim katledileceğimizi söylemişlerdi. Galatasaray bizi çok güzel misafir etti. Onlara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kendilerinden ama bugün gördüğümüz muamele Türk futbolunun ayıbıdır" açıklamalarında bulundu.
"Federasyon da rezil, hakemler de rezil"
Ligin zirvesinde yaşanan Galatasaray - Fenerbahçe çekişmesinin Anadolu takımlarına zarar verdiğini dile getiren Başkan Boztepe, "Federasyon da rezil, hakemler de rezil. Bunlardan hiç bir şey olmaz. Merkez Hakem Kurulu (MHK) zaten hemen istifasını versin. Federasyonda istifasını versin. Bu işi düzgün yapacak birileri gelsin. Bugün bizi katlettiler. Sonraki haftalar diğer takımları katledecekler. Bundan önceki haftalarda İstanbulspor ve Samsunspor maçlarında da katledildik. Antalyaspor'u mu hedef aldınız arkadaşlar? Yazık günah, başka bir şey söylemiyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından sert bir açıklama yaptı. Pekin'in paylaşımında, ''Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı. Tarihe geçecek bir tiyatro'' ifadeleri yer aldı.
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