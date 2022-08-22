Devrim Ardıç ve Nuri Acar ikilisi ile yarışa katılan kırmızı-beyazlı takımdan Devrim Ardıç, yaklaşık 2 saat 30 dakika süren 98 kilometrelik zorlu etap sonunda 3. olarak kürsüdeki yerini alırken, takım arkadaşı Nuri Acar ise hemen ardından bitiş çizgisine ulaşarak yarışı 5. sırada tamamladı. Çalışmalarına hız kesmeden devam eden Antalyasporlu pedalla, 4 Eylül 2022 tarihinde İzmir 'de koşulacak Turkcell Granfondo'da yarışacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalyaspor, Nuri Acar, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Antalyasporlu pedallar başkentte yarıştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.