Antalyaspor Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Spor

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü Sipay Bodrum FK'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlılar, dünkü Samsunspor karşılaşmasının ardından ara vermeden Sipay Bodrum FK maçının hazırlıkları için akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Samsunspor ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde görev alan oyuncular, antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı.