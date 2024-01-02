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Antalyaspor, Sergen Yalçın yönetiminde Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Antalyaspor, Sergen Yalçın yönetiminde Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Yeni teknik direktör Sergen Yalçın idaresinde yapılan antrenmanda takım, koşu, ısınma hareketleri ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Omuz sakatlığı yaşayan kaleci Helton Leite de takımla çalışmalara başladı.

Antalyaspor, Sergen Yalçın yönetiminde Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
02.01.2024 - 21:18,
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın idaresinde, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 19. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk tesislerinde düzenlenen antrenmanda kırmızı-beyazlılar yeni direktörü Sergen Yalçın idaresinde gerçekleştirdi. İlk olarak futbolcularla tanışan Sergen Yalçın ve ekibi idaresinde sahaya çıkan kırmızı beyazlılar koşu ve ısınma hareketlerinin ardından beşe iki pas çalışması ve yarı sahada çift kale taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Antalyaspor'da bir süredir omuz sakatlığı yaşayan kaleci Helton Leite de takımla çalışmalara başladı.

Antrenmanı, Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe,Başkanvekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren ile diğer yöneticiler de takip etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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