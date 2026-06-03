Antalyaspor'da Genel Kurul Kararı - Son Dakika
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Antalyaspor'da Genel Kurul Kararı

03.06.2026 12:51
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Başkan Rıza Perçin, mali ve seçimli genel kurul alındığını ve aday olmayacağını açıkladı.

Antalyaspor AŞ Başkanı Rıza Perçin, mali ve seçimli genel kurul kararı aldıklarını ve aday olmayacağını açıkladı.

Perçin, kulübün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, ligi bir filme benzettiğini ve bu filmin sonunun kendileri açısından mutsuz bittiğini söyledi. Filmi yöneten kişi olarak bütün şehirden özür dilediğini ifade eden Perçin, sorumluluğu yönetim kurulu olarak aldıklarını dile getirdi.

Ligden düşmelerinin bazı sebeplerinin bulunduğunu anlatan Perçin, göreve geldiklerinde kulübün kasasında bin lira bulunduğunu bu paranın da 3 saat sonra haczedildiğini kaydetti.

Perçin, ligden düştükten sonraki günlerde kendilerine ihtar çeken futbolculara ödeme yapmak için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Koltuk sevdalısı olmadıklarını belirten Perçin, "Bu kulüp maddi olarak zorlanıyor. Bir kampanya yapıyoruz toplanan para 316 bin lira. 100 bin lirasını ben bir arkadaşıma attırdım. Belki bir o kadarı da Galatasaray taraftarının dalga geçer gibi attığı 19,05 liralar." diye konuştu.

Yönetim kurulu ile toplanarak bir karar aldıklarını belirten Perçin, "Beklemenin bir anlamı yok. Bu ayın 19'unda mali ve seçimli genel kurul kararı aldık. Şu an için genel kurulda aday değilim. Olmayacağım ama elimden gelen yardımı her zaman yapacağım. Koltuğa yapışmadık. Ben ve yönetim olarak yeni yönetimin en büyük destekçisi olacağız." diye konuştu.

Perçin, genel kurulda hiçbir aday çıkmaması halinde kulübün sahipsiz kalmayacağını ifade ederek, "Acil bir hoca kararı ve planlamanın yapılması gerekiyor. Futbolculara ödemeler yapacağız. Yabancı oyuncuların planlanmasını yapacağız. Belki kulüpte bir yatırımcı ile devam etme şansımız olabilir. 2 güzel transfer yapıp hedef yeniden Süper Lig'e çıkmak olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Antalyaspor'un bu yıl bir tane bile penaltı kazanmadan ligi bitirdiğine dikkati çeken Perçin, 60 yıldır böyle bir istatistik olmadığını, sosyal medyada bunların da konuşulması gerektiğini vurguladı.

Vergi ve SGK'ye kulübün 420 milyon lira borcu olduğunu ve 1 ay öncesine kadar günlük 10 bin dolar faizinin bulunduğu açıklayan Perçin, bu faizin önüne geçtiklerini, kulübün geleceği için önce bu borçların temizlenmesi gerektiğini belirtti.

Eski adı "Antalyaspor Kulübü Derneği" olan Antalyaspor Kulübünün başkanı Mustafa Ergün, takımın ligden düştüğü için üzgün olduklarını ifade etti.

İnsanların sosyal medyada hakaret etmelerinin kendilerinin zoruna gittiğini söyleyen Ergün, "Antalyaspor'a harcadığım maddi ve manevi hiçbir şeyden pişman değilim, olmayacağım. Bize hakaret eden herkese dava açıyorum. Aldığım paraları da Antalyaspor Kulübüne bağış yapacağım. Bana 'Sürekli yeni üye yapıyor.' ithamında bulunuyorlar. 2026 döneminde 60 başvuru yapıldı. O da normal başvurular. Söylendiği gibi 'Başkan sürekli üye yapıyor.' olayı yok. Toplamda 1245 üyem var." ifadelerini kullandı.

Ergün, Antalyaspor AŞ'nin genel kurulunda yeni yönetim ve başkana 3 yıl borçlanma yetkisi vereceklerini dile getirdi.

Antalyaspor'a emeği geçen iş insanları Levent Ördek, Cem Koç ve Tolga Cömertoğlu'na başkan olmaları için gittiklerini anlatan Ergün, kulübe her zaman maddi ve manevi destek veren bu kişilerin aynı konumlarını koruyacaklarını, başkanlık düşünmediklerini ifade etiklerini aktardı. .

Ergün, aynı şekilde Antalya'nın önde gelen 8-10 iş insanın ofisine gittiklerini ancak kimsenin yeni yönetim oluşturmayı kabul etmediğini söyledi.

Kendilerinin sorumluluktan kaçacak insanlar olmadığını dile getiren Ergün, takımı düşürdükleri gibi çıkartacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Antalyaspor, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor'da Genel Kurul Kararı - Son Dakika

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