Antalyaspor'da Hayal Kırıklığı

13.03.2026 23:04
Teknik direktör Uğurlu, Gaziantep FK'ye 4-1 mağlup oldukları maç sonrası özür diledi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'ye 4-1 mağlup olan Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, farklı mağlubiyetin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Uğurlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada kendileri açısından oyun adına söyleyecek bir şey olmadığını belirtti.

Çok fazla mücadele etmeleri gereken maçta istediklerini yapamadıklarını, kendilerine yakışmayan goller yediklerini vurgulayan Uğurlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Takımın bu kadar dağılması, bizim de beklediğimiz bir şey değildi. Oyunumuz ve mücadelemiz bizim için hayal kırıklığı. Kalan maçlarımızda bu mücadelenin çok daha üstüne çıkmamız gerekiyor. Ligde böyle maçlar oluyor, bunun tek sorumlusu benim. Çok daha istekli olmamız gereken bir maçtı, bunu gerçekleştiremedik. Taraftarımızdan, camiamızdan bu mağlubiyet için özür diliyoruz. Ligde kalmak istiyorsak, istediğimiz, düşündüğümüz oyunu 90 dakika sahaya yansıtmamız gerekiyor. Bugün unutmak isteyeceğimiz bir akşam. Tüm dersleri çıkarıp önümüzdeki maçlara bakacağız. Antalyaspor'un ligde kalacağına sonuna kadar inanıyorum."

Uğurlu, Süper Lig'de kalabilmek için 34-35 puanın yeteceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana
İzlemeyenler çok şey kaçırdı UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
THY’nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
İsrail kabinesi “Lübnan’da işgali derinleştirme“ gündemiyle toplanacak İsrail kabinesi "Lübnan'da işgali derinleştirme" gündemiyle toplanacak
Macron: Irak’taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti Macron: Irak'taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti
Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

21:58
İsrail’de en uzun gece İran bu sefer çok ağır hasar verdi
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
21:55
Şampiyonluk yolunda dev kayıp Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu’nda buz kesti
Şampiyonluk yolunda dev kayıp! Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu'nda buz kesti
21:18
İlber Ortaylı’nın cenaze programı belli oldu
İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu
20:53
İran’dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
20:20
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü Üreticilerden çağrı var
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var
20:16
ABD, İran’a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
ABD, İran'a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
