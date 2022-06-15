Antalyaspor'da kombine bilet satışı başladı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da, 2022-2023 sezonu kombine bilet satışının başladığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, kombine biletlerin bugün 600 liradan 2 bin liraya kadar değişen fiyatlarla satışa çıkarıldığı belirtildi.

2019-2020 sezonu kombine sahipleri için yenileme döneminin 30 Haziran 2022 saat 23.59'da sona ereceği vurgulanan açıklamada, "Bu tarihten sonra yenilenmeyen tüm koltuklar satışa açılacak. Kombine kart satışları sadece Fraport TAV Antalyaspor logolu passolig kart sahiplerine yapılacak. Passolig kartlarının e-bilet kullanım süresinin 31 Mayıs 2023'e kadar uzatılması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.