Antalyaspor'da Luyindama ile Nakajima takımla çalıştı - Son Dakika
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Antalyaspor'da Luyindama ile Nakajima takımla çalıştı

08.09.2022 23:39
Antalyaspor'da Luyindama ile Nakajima takımla çalıştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da transfer döneminin son gününde kadroya dahil edilen Christian Luyindama ve Shoya Nakajima takımla ilk antrenmanlarına çıktı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da transfer döneminin son gününde kadroya dahil edilen Christian Luyindama ve Shoya Nakajima takımla ilk antrenmanlarına çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ligin 6'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı beyazlı ekipte futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde yapılan çalışmaya yaz transfer döneminin son günü Galatasaray'dan 1 yıllığına kiralanan Demokratik Kongo Cumhuriyetli Christian Luyindama ile Porto'dan 2 yıllığına transfer edilen Shoya Nakajima da katıldı. İki oyuncu antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Fraport TAV Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.


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Kaynak: DHA

Christian Luyindama, Kayserispor, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor'da Luyindama ile Nakajima takımla çalıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalyaspor'da Luyindama ile Nakajima takımla çalıştı - Son Dakika
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