Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ligin 6'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı beyazlı ekipte futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde yapılan çalışmaya yaz transfer döneminin son günü Galatasaray 'dan 1 yıllığına kiralanan Demokratik Kongo Cumhuriyetli Christian Luyindama ile Porto 'dan 2 yıllığına transfer edilen Shoya Nakajima da katıldı. İki oyuncu antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Antalyaspor'da Luyindama ile Nakajima takımla çalıştı - Son Dakika

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