Antalyaspor'da Mali Yapı ve Transfer Süreci Açıklandı - Son Dakika
Antalyaspor'da Mali Yapı ve Transfer Süreci Açıklandı

20.08.2025 18:44
Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, mali sorunlar ve transfer süreci hakkında bilgi verdi.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Rıza Perçin, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında mali yapı, transfer süreci ve takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Perçin, "Allah'a şükürler olsun iyi başladık. Herhalde 10 yıldır ilk defa ikide iki yaparak sizlerin karşısına geçmiş bulunuyoruz. Biraz sevinçliyiz, gururluyuz." dedi.

Yaklaşık iki aydır zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade eden Perçin, FIFA'da ve farklı mercilerde bulunan dosyaların önemli kısmını kapattıklarını belirterek, "Şu ana kadar 23 dosyayı çözdük. Transfer engelini aşarak mevcut transferlerimizi gerçekleştirdik. Bugüne kadar bu süreçte 7-8 milyon avro civarında ödeme yaptık. Ancak işimiz bitmiş değil, yükümüz kolay değil. Yeni pazarlar ve sponsorluklar bulmak zorundayız." diye konuştu.

Kulübün vergi ve SGK borçlarıyla ilgili de yapılandırma başvurusu yaptıklarını aktaran Perçin, ilerleyen günlerde Antalya Valiliği'nin izni ve kontrolünde 'feda kampanyası' başlatacaklarını, Antalyaspor sevdalılarının desteğiyle kulübün mali yapısına katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Taraftarlara da çağrıda bulunarak, özellikle iç saha maçlarında tribünlerin doldurulmasını isteyen Perçin, takımın bu enerjiye ihtiyacı olduğunu ve başarının hep birlikte büyütülmesi gerektiğini vurguladı.

Antalyaspor İkinci Başkanı Emrah Çelik ise kulübün mali dosyaları ve transfer sürecine ilişkin bilgi vererek, "Mevcutta 30 dosyamız vardı. FIFA ve diğer mercilerdeki bu dosyaların yaklaşık 19'unu kapattık. Şu anda 2-3 problemli dosyamız kaldı, onlarla da pazarlık sürecimiz devam ediyor. Larsson ile ilgili bir sıkıntımız var. Bu sürecin ardından transfer engelini tamamen kaldıracağız. Takımımıza 3 takviye yapacağız. Savic ile anlaştık. Bir kaleci ve bir de sağ forvet transferi planlıyoruz. Kaleci ile de anlaşma sağladık. Engelleri aştıktan sonra 3 transferimizi birlikte açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

17:27
Memur-Sen: Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Memur-Sen: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
16:31
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
