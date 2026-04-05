Antalyaspor\'dan Değerli 3 Puan

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 3-0 yenen Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, aldıkları üç puanın çok değerli olduğunu söyledi.

Uğurlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını anlatan Uğurlu, şöyle konuştu:

"Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha rahat oynadık. İkinci yarı oyuna iyi de başladık. İlk 2 gol etkiliydi. Çok da pozisyon kaçırdık. Direkten dönen iki top. Zor, kazanılması gereken bir maçtan aldığımız üç puan çok değerli. Ligin bitmesine 6 hafta var. Zor maçlar, finale girdik. Son 6 maç yüzde 100'ümüzle oynamamız gerekiyor. Puan avantajını sonuna kadar götürmemiz lazım. Beşiktaş maçında da puan ya da puanlar alma şansımız var. Son 6 maçtan alacağımız her puan kıymetli. Ligde kalacağımıza inanıyoruz. İstediğimiz puanları alıp ligde kalacağız."