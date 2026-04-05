Antalyaspor'dan Değerli 3 Puan
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalyaspor'dan Değerli 3 Puan

05.04.2026 20:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hesap.com Antalyaspor, Eyüpspor'u 3-0 yenerek puan durumunda avantaj elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 3-0 yenen Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, aldıkları üç puanın çok değerli olduğunu söyledi.

Uğurlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını anlatan Uğurlu, şöyle konuştu:

"Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha rahat oynadık. İkinci yarı oyuna iyi de başladık. İlk 2 gol etkiliydi. Çok da pozisyon kaçırdık. Direkten dönen iki top. Zor, kazanılması gereken bir maçtan aldığımız üç puan çok değerli. Ligin bitmesine 6 hafta var. Zor maçlar, finale girdik. Son 6 maç yüzde 100'ümüzle oynamamız gerekiyor. Puan avantajını sonuna kadar götürmemiz lazım. Beşiktaş maçında da puan ya da puanlar alma şansımız var. Son 6 maçtan alacağımız her puan kıymetli. Ligde kalacağımıza inanıyoruz. İstediğimiz puanları alıp ligde kalacağız."

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Antalyaspor, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 10:52:35. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.