Antalyaspor'dan eğitsel oyunlu antrenman - Son Dakika
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Antalyaspor'dan eğitsel oyunlu antrenman

13.07.2022 16:09
Antalyaspor'dan eğitsel oyunlu antrenman

Burdur'da yeni sezon hazırlıklarına devam eden FT Antalyaspor, eğitsel oyunlarla hazırlıklarına devam etti.

Burdur'da yeni sezon hazırlıklarına devam eden FT Antalyaspor, eğitsel oyunlarla hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu hazırlıklarına Burdur MAKÜ Tesisleri'nde devam eden Antalyaspt, günün ilk antrenmanını Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresinde eğitsel oyunla gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlıların sekiz farklı istasyonda yarıştığı oyunların birincisi Admir Mehmedi - Ömer Toprak ikilisi oldu. Genç teknik adam Nuri Şahin de oyuncularıyla çalışmaların içinde yer aldı. Güney ekibi, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.

Öte yandan Antalyaspor'un, 10 günlük Burdur kampı yarın sona eriyor.

Antalyaspor medya buluşmaları çerçevesinde, iki futbolcu ve Nuri Şahin'in katılımıyla bir basın toplantısı düzenlenecek. Ardından saat 17.00'da TFF 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor ile oynanacak hazırlık karşılaşması ile Burdur kampı sona erecek. - ANTALYA

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Antalyaspor, Burdur kampında çalışmalarını sürdürdü Antalyaspor, Burdur kampında çalışmalarını sürdürdü Antalyaspor, bir günlük iznin ardından Burdur kampındaki çalışmalarına devam etti Antalyaspor, bir günlük iznin ardından Burdur kampındaki çalışmalarına devam etti
Kaynak: İHA

Antalyaspor, Nuri Şahin, Burdur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor'dan eğitsel oyunlu antrenman - Son Dakika

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