Antalyaspor, İsrailli futbolcu Ramzi Safuri'nin sözleşmesini 2 sezon daha uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 29 yaşındaki futbolcunun 2 yıl daha kırmızı-beyazlı ekipte olacağı bildirildi.
Açıklamada, "Futbolcumuz Ramzi Safuri'nin sözleşmesi, 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır. Futbolcumuza kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar dileriz." denildi.
Son Dakika › Spor › Antalyaspor'dan Safuri'ye Yeni Sözleşme - Son Dakika
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