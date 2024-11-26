Antalyaspor'dan TFF'ye Destek Açıklaması - Son Dakika
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Spor

Antalyaspor'dan TFF'ye Destek Açıklaması

Antalyaspor, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ve yönetimine olan desteklerini duyurdu.

26.11.2024 00:17
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Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kuruluna destek açıklaması yaptı.

Antalyaspor AŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin istifa edeceğine yönelik söylentilerin, manipülasyon içerdiği, maksatlı ve çıkar amaçlı olduğu ve boş bir çabadan öteye gitmeyeceğinin açıkça görüldüğü belirtildi.

Türk futbolunun her şeyden önce istikrara ihtiyacı olduğu, bunun da birlik ve beraberlik içinde gerçekleşebileceğine işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunda birçok yanlış uygulamanın ve hataların devam ettiğini kabul etmekle birlikte bu olumsuzlukların günümüze ait değil, geçmişten süregelen olgular olduğunu bilmekte, bu olumsuzlukların düzeltilmesi adına mevcut TFF Başkanı ve yönetiminin samimi, kararlı ve kalıcı uygulamalar içinde olduğunu gözlemlemekteyiz. Biz, futbolun paydaşlarının bu kararlı duruşun arkasında yer alarak federasyonumuza destek vermesinin bir görev olduğunu düşünmekteyiz. Yanlışların düzeltilmesi adına verilen çabaları ve Türk futbolunun gelişimi ile ilgili ortaya konulan uygulamalarını desteklediğimiz Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetiminin başarılı olacağına inanıyor, yıpratma amaçlı söylentilerin Türk futboluna zarar verdiğine inanıyoruz. Futbol kamuoyunun tüm bileşenlerini sağduyuya davet ederken, Antalyaspor AŞ Yönetimi olarak eşitlik ve adalet terazisine önem veren anlayışlarıyla görevlerini başarıyla sürdürdüklerine inandığımız TFF yönetiminin yanında yer aldığımızı belirtiyor, tüm zorlukların birlikte çalışarak daha güçlü bir şekilde atlatılacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Antalyaspor'dan TFF'ye Destek Açıklaması - Son Dakika

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