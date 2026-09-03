Antalyaspor, deneyimli orta saha Samet Yalçın'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Antalyaspor, deneyimli orta saha Samet Yalçın'ı kadrosuna kattı

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Trendyol 1. Lig ekibi Antalyaspor, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Samet Yalçın'ı kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalyaspor'umuza hoş geldin Samet Yalçın" ifadeleri kullanıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Samet Yalçın'ı kadrosuna dahil etti.

Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, "Antalyaspor'umuza hoş geldin Samet Yalçın" ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Antalyaspor, deneyimli orta saha Samet Yalçın'ı kadrosuna kattı - Son Dakika

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