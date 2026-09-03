Antalyaspor, deneyimli orta saha Samet Yalçın'ı kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekibi Antalyaspor, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Samet Yalçın'ı kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalyaspor'umuza hoş geldin Samet Yalçın" ifadeleri kullanıldı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Samet Yalçın'ı kadrosuna dahil etti.
Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, "Antalyaspor'umuza hoş geldin Samet Yalçın" ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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