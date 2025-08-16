Antalyaspor Deplasmanda Gençlerbirliği ile Karşılaşacak

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.
Akdeniz ekibinde, sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Bahadır Öztürk ve kaleci Ataberk Dadakdeniz bu karşılaşmada görev yapamayacak.
Kırmızı-beyazlılar, öğleden sonra uçakla Ankara'ya gidecek.
