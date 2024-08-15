Antalyaspor Efsaneleri Onuruna Ayak Tenisi Turnuvası Düzenlendi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya spor Dostları Derneği işbirliği ile Antalyaspor efsaneleri onuruna düzenlenen ayak tenisi turnuvasında Şimşek Spor şampiyon oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalyaspor Dostları Derneği'nin işbirliği ile düzenlenen 9. Antalyaspor Dostları Derneği Ayak Tenisi Turnuvası, "İnsanlar Yaşarken Anılmalıdır" mottosuyla gerçekleştirildi. Turnuva, Antalyaspor'un unutulmaz efsaneleri Yarkın Böke ve Öner Gülyanar'a ithafen düzenlendi. Beach Park tenis kortlarında yapılan organizasyona 12 takım katıldı ve 14 gün süren heyecan dolu mücadelelerin ardından Şimşek Spor, büyük finalde şampiyonluğa uzandı.

"Nefes kesen mücadele"

Finalde Şimşek Spor ile Çetin Anka Spor karşı karşıya geldi. Her iki takımın da ortaya koyduğu yüksek performans, seyircilerden büyük alkış aldı. Nefes kesen mücadele sonucunda, Şimşek Spor iki seti arka arkaya kazanarak şampiyonluğu elde etti. Maçın sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edilirken, sahada Antalyaspor tezahüratları yankılandı.

"Profesyonel ve amatör sporculara destek"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, Antalyaspor efsaneleri için düzenlenen bu özel organizasyonun önemine dikkat çekti. Tonguç, "Antalyaspor Dostları Derneği ile işbirliği içinde, Yarkın Böke ve Öner Gülyanar onuruna düzenlediğimiz bu turnuva, sporseverleri bir araya getirdi. 14 gün boyunca 12 takımımız büyük bir özveriyle mücadele etti. Büyükşehir Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın sporla ilişkisini güçlendirmeyi, hem profesyonel hem de amatör sporcularımıza destek olmayı hedefliyoruz" dedi. Tonguç, ayrıca Beach Park'ın yanı sıra Düden Park'ta da spor tesislerinin bulunduğunu ve bu tesislerin sayısını artırmayı planladıklarını belirtti.

"İnsanlar yaşarken anılmalıdır"

Antalyaspor Dostları Derneği Başkanı Bülent Uğur ise turnuvanın 9 yıldır "İnsanlar Yaşarken Anılmalıdır" mottosuyla düzenlendiğini vurguladı. Uğur, "Amacımız, Antalyaspor'a büyük hizmetler vermiş efsanelerimizi hatırlatmak ve onlara olan vefamızı göstermek. Bu yılki turnuva, geçmiş yıllara göre çok daha coşkulu geçti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne, başta Başkanımız Muhittin Böcek olmak üzere, tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Milli amigo Miloş'tan coşkulu tezahürat"

Turnuvanın coşkusuna Milli Amigo Recep Güler, nam-ı diğer Miloş da katıldı. Organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getiren Miloş, "İnsanlar yaşarken efsanelere değer vermek gerçekten çok anlamlı. Büyükşehir Belediyesi'ne katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. 45 yıldır Antalyaspor amigosu ve Milli Takım amigosu olarak, eski dostlarımı burada görmek beni çok mutlu etti. En büyük Antalyaspor!" diyerek tezahüratlarıyla turnuvaya renk kattı.

"Yaşayan Antalyaspor efsanesi"

Antalyaspor'un yaşayan efsanelerinden Öner Gülyanar, turnuvanın kendisine eski günlerini hatırlattığını belirterek, "Bu güzel organizasyondan çok memnun kaldım. Geçmiş günlerimi yeniden yaşadım" şeklinde duygularını ifade etti. - ANTALYA